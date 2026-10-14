Giovedì 15 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW , la seconda giornata di "League Phase" di Europa League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 15 ottobre in scena la seconda giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e Sky Sport 251). Sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida in casa del Salisburgo ( Sky Sport Uno e Sky Sport 253); alle 21.00 toccherà alla Juventus in trasferta contro il Celta Vigo ( Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 e alle 20.50 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.