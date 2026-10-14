Europa League, il calendario e gli orari delle partite della seconda giornataguida tv
Giovedì 15 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la seconda giornata di "League Phase" di Europa League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 15 ottobre in scena la seconda giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e Sky Sport 251). Sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida in casa del Salisburgo (Sky Sport Uno e Sky Sport 253); alle 21.00 toccherà alla Juventus in trasferta contro il Celta Vigo (Sky Sport Uno e Sky Sport 252).
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 e alle 20.50 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Europa League, la programmazione su Sky e NOW
Giovedì 15 ottobre
- Dalle 18 e dalle 20.50: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
- ore 18.45: SALISBURGO-MILAN su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviato Peppe Di Stefano, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 18.45: LECH POZNAN-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Cristiano, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 18.45: OLYMPIQUE LIONE-CRYSTAL PALACE su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Federico Casotti
- ore 18.45: TORREENSE-SUNDERLAND su Sky Sport 256. Telecronaca Andrea Voria, Manuel Favia
- ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251
SPARTA PRAGA-LILLESTROEM
AZ ALKMAAR-HAPOL BEER SHEVA
CELJE-OMONIA
UNION SAINT GILLOISE-REAL SOCIEDAD
- Dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi
- ore 21.00: CELTA VIGO-JUVENTUS su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena, inviato Giovanni Guardalà, Diretta Gol Dario Massara
- ore 21.00: BENFICA-CELTIC su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 21.00: HOFFENHEIM-BESIKTAS su Sky Sport 256. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Christian Giordano
- ore 21.00: BOURNEMOUTH-STURM GRAZ su Sky Sport 257. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Matteo Marceddu
- ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Mix e Sky Sport 251
FERENCVAROS-VIKTORIA PLZEN
DINAMO ZAGABRIA-ANDERLECHT
JAGIELLONIA-ARARAT
NEC-LEVSKI SOFIA
OM-OLYMPIACOS
RENNES-OFI CRETA
- Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta