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Europa League, il calendario e gli orari delle partite della seconda giornata

guida tv

Giovedì 15 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la seconda giornata di "League Phase" di Europa League. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Nuovo appuntamento con il calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 15 ottobre in scena la seconda giornata della "League Phase" di Europa League con le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e Sky Sport 251). Sarà il Milan la prima italiana a scendere in campo in Europa League: alle 18.45 la sfida in casa del Salisburgo (Sky Sport Uno e Sky Sport 253); alle 21.00 toccherà alla Juventus in trasferta contro il Celta Vigo (Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 e alle 20.50 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi. A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Europa League, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 15 ottobre

  • Dalle 18 e dalle 20.50: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
  • ore 18.45: SALISBURGO-MILAN su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviato Peppe Di Stefano, Diretta Gol Daniele Barone
  • ore 18.45: LECH POZNAN-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Telecronaca Giovanni Cristiano, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • ore 18.45: OLYMPIQUE LIONE-CRYSTAL PALACE su Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Federico Casotti
  • ore 18.45: TORREENSE-SUNDERLAND su Sky Sport 256. Telecronaca Andrea Voria, Manuel Favia
  • ore 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Arena e Sky Sport 251

SPARTA PRAGA-LILLESTROEM

AZ ALKMAAR-HAPOL BEER SHEVA

CELJE-OMONIA

UNION SAINT GILLOISE-REAL SOCIEDAD

  • Dalle 20 e dalle 23: Studio Europa e Conference League con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi
  • ore 21.00: CELTA VIGO-JUVENTUS su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena, inviato Giovanni Guardalà, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 21.00: BENFICA-CELTIC su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 21.00: HOFFENHEIM-BESIKTAS su Sky Sport 256. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Christian Giordano
  • ore 21.00: BOURNEMOUTH-STURM GRAZ su Sky Sport 257. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Matteo Marceddu
  • ore 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Mix e Sky Sport 251

FERENCVAROS-VIKTORIA PLZEN

DINAMO ZAGABRIA-ANDERLECHT

JAGIELLONIA-ARARAT

NEC-LEVSKI SOFIA

OM-OLYMPIACOS

RENNES-OFI CRETA

  • Da mezzanotte: After Party con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • Da mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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