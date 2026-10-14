Vigilia di Europa League in casa Milan, impegnato in trasferta contro il Salisburgo giovedì 15 ottobre alle ore 18.45 (diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW ). L'allenatore rossonero Ruben Amorim presenta la sfida a Sky Sport: "Sarà molto difficile, il Salisburgo è noto per il suo ritmo. Un segnale positivo che la squadra abbia sentito la delusione post Sassuolo". Poi in conferenza ha minimizzato il presunto disappunto di Cardinale: "Abbiamo parlato della prossima preseason"

La vediamo sempre sorridente anche se sono stati giorni complicati dopo il pareggio contro il Sassuolo, come li ha vissuti?

"Io non leggo niente e non vedo nulla al di là della squadra, in modo da poter stare in salute e poter fare il mio lavoro. Siamo all’inizio di qualcosa, credo che la squadra stia migliorando, ovviamente vogliamo vincere le partite. Il nostro obiettivo è avere più punti e continuare a crescere come squadra. Al di là di tutto il resto, che è normale succeda nei grandi club e noi dobbiamo essere bravi a saperlo gestire".

Qualunque progetto ha bisogno di tempo soprattutto con un nuovo allenatore, è anche la storia del Milan di Amorim?

"Penso che ogni progetto necessiti di tempo. Sappiamo che adesso con tutti i media e con tutte le cose che circondano il calcio è impossibile averne tanto a disposizione. Ecco perché è necessario vincere le partite. Però questa non è la mia preoccupazione. La mia preoccupazione è fare molto bene per la squadra e vincere. Tutto ciò che succede attorno al gruppo e al club non è una mia preoccupazione. Io penso a migliorare a squadra".

Che partita si aspetta?

"Per noi è sempre come fosse Champions League, ogni partita è importante e ogni dettaglio è importante. Sarà molto difficile, il Salisburgo è una squadra nota per il suo ritmo. Ogni squadra di questi tempi è brava sotto il profilo tecnico e noi dovremo essere preparati fisicamente e capaci di mettere il nostro stile di gioco nella partita".

Come sta la squadra, come ha reagito al pareggio di Sassuolo?

"Penso che la squadra stia bene, ovviamente anche i giocatori come me hanno sentito la delusione avvertita dopo la partita. Ma questo è un segnale positivo, significa che la squadra è pronta. Abbiamo così tante partite che non possiamo pensare al passato. Dobbiamo sempre pensare al futuro. Cercheremo di vincere la prossima e faremo di tutto per riuscirci. Abbiamo questa responsabilità".

Gonzalo Ramos ha giocato quasi sempre, è arrivato il momento di Camarda?

"Camarda si sta allenando bene, domani per lui sarà un’opportunità in più. Ma non vi dirò se partirà titolare o no. Però, come ho già detto nelle ultime settimane, avrà più minuti a disposizione. Noi dobbiamo preparare tutta la squadra perché a un certo punto avremo bisogno di ogni giocatore di questo club e tutti dovranno essere pronti".

A che punto è il percorso di crescita di Christian Comotto e quando ci sarà spazio per lui?

"Comotto sta facendo molto molto bene, non solo lui ma anche altri giocatori che prima giocavano in Serie B e adesso sono al Milan dove anche un pareggio viene vissuto come un dramma. Devono essere pronti anche per sotto questo punto di vista. Di sicuro sta facendo molto bene ma è difficile dire quando avrà spazio, dipende anche dal numero di opzioni che avrò a disposizione e da come giocheranno i compagni. A centrocampo abbiamo tanti giocatori e possiamo fare parecchie rotazioni, a volte è anche una questione di fortuna poter avere la propria opportunità".