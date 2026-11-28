Nuovi scontri tra tifosi turchi e israeliani, stavolta all'aeroporto di Batumi, in Georgia, dove erano rimasti bloccati a causa del maltempo. Lo riferisce l'emittente israeliana Kan, che mostra anche un video degli scontri. La polizia georgiana è intervenuta per separare i due gruppi. L'episodio segue gli incidenti di giovedì sugli spalti durante la partita di Europa League tra il Besiktas e l’Hapoel Be'er Sheva, sospesa temporaneamente dopo l'intervento della polizia

COSA ERA SUCCESSO ALLO STADIO