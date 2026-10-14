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Salisburgo-Milan, le probabili formazioni del match di Europa League

Europa League

Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole ripartire in Europa League con una vittoria. Probabile ritorno alla difesa a tre con Tomori dal 1' (ma il sistema sarà fluido virando anche nel 4-2-3-1 o 4-4-1-1). In mezzo Rabiot favorito su Modric. Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Il match contro il Salisburgo è in diretta giovedì 15 ottobre alle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

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Probabili Formazioni

Milan
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
PORTIERE
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
DIFENSORE CENTRALE
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
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Milan
Omari Hutchinson
Omari Hutchinson
Esterno destro
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
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Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
TREQUARTISTA
Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
Trequartista
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Milan
Francesco Camarda
Francesco Camarda
ATTACCANTE CENTRALE

La probabile formazione del Milan

3-4-2-1: Maignan; Tomori, De Winter; Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda

  • Al momento Rabiot è in vantaggio su Modric in mezzo
  • In attacco possibile l'esordio da titolare di Camarda: sarebbe la prima volta in questa stagione e la prima in Europa
  • Difesa a tre o difesa a quattro? Ovviamente i sistemi sono fluidi e le posizioni di Tomori (terzino a destra) e Bartesaghi (terzino a sinistra) potrebbero anche far virare il Milan verso il 4-2-3-1 o 4-4-1-1. In quel caso Hutchinson e Cisse si sposterebbero come esterni/ali d'attacco: Hutchinson a destra e Cisse a sinistra, con sempre Loftus-Cheek dietro a Camarda

La probabile formazione del Salisburgo

4-2-3-1: Früchtl; Lainer, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Konaté, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl

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