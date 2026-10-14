Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole ripartire in Europa League con una vittoria. Probabile ritorno alla difesa a tre con Tomori dal 1' (ma il sistema sarà fluido virando anche nel 4-2-3-1 o 4-4-1-1). In mezzo Rabiot favorito su Modric. Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Il match contro il Salisburgo è in diretta giovedì 15 ottobre alle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Milan
3-4-2-1: Maignan; Tomori, De Winter; Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda
- Al momento Rabiot è in vantaggio su Modric in mezzo
- In attacco possibile l'esordio da titolare di Camarda: sarebbe la prima volta in questa stagione e la prima in Europa
- Difesa a tre o difesa a quattro? Ovviamente i sistemi sono fluidi e le posizioni di Tomori (terzino a destra) e Bartesaghi (terzino a sinistra) potrebbero anche far virare il Milan verso il 4-2-3-1 o 4-4-1-1. In quel caso Hutchinson e Cisse si sposterebbero come esterni/ali d'attacco: Hutchinson a destra e Cisse a sinistra, con sempre Loftus-Cheek dietro a Camarda
La probabile formazione del Salisburgo
4-2-3-1: Früchtl; Lainer, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Konaté, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl