Dopo la sconfitta all'esordio contro il Benfica, il Milan vuole ripartire in Europa League con una vittoria. Probabile ritorno alla difesa a tre con Tomori dal 1' (ma il sistema sarà fluido virando anche nel 4-2-3-1 o 4-4-1-1). In mezzo Rabiot favorito su Modric. Camarda verso la prima maglia da titolare della stagione. Il match contro il Salisburgo è in diretta giovedì 15 ottobre alle 18:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

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