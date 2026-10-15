L'allenatore rossonero a Sky dopo lo 0-4: "È una bella serata e ci portiamo a casa questa vittoria. I tanti cambi di formazione? Ruotare è l'unico modo per essere competitivi, anche se so cosa si sarebbe detto se avessimo perso". Su Camarda: "Le partite le capisce, deve migliorare in termini di esplosività e ritmo, ci stiamo lavorando" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

Dopo il ko nella prima giornata e l'ultimo pari in campionato, il Milan torna a sorridere. A Salisburgo non c'è storia: 0-4, partita dominata e poker, anche se Amorim non è convinto che sia la miglior versione della sua squadra: "Siamo riusciti a fare gol, abbiamo messo tanta densità in area e questo è importante — ha detto —, ma a livello di prestazione generale penso che abbiamo disputato partite migliori. Prima del nostro terzo gol, per esempio, abbiamo buttato il pallone nella nostra area e abbiamo avuto qualche problema. Chiaro, si guarda spesso solo al risultato, penso che avremmo dovuto e potuto evitare alcune situazioni e che abbiamo ancora molte cose da migliorare, ma comunque è una bella serata e ci portiamo a casa questa vittoria".

Le tante rotazioni: "Se avessimo perso…" Anche oggi Amorim ha cambiato molto nel suo XI titolare: "Immaginate gli stessi giocatori nel weekend, stasera e poi ancora contro l'Atalanta, è impossibile. L'unico modo per essere competitivi in tutte le competizioni è la rotazione. Ovvio, ci sono dei rischi, se stasera avessimo perso so bene quello che si sarebbe detto…". E ancora: "Tutti sanno di essere importanti ma, al contempo, sono consapevoli di poter perdere il posto in squadra. Ecco perché ho bisogno di ventidue giocatori completi sempre per tutto l'anno, per tutta la stagione. Credo in loro e con queste partite anche loro aumentano la fiducia in loro stessi". In conferenza ha poi aggiunto: "Vittoria importante per non entrare in crisi? So che è difficile qui e so che ho scelto i due club più complicati che potessi scegliere nelle mie ultime due esperienze. Siamo all'inizio della stagione, voglio continuare il mio lavoro e continuare a vincere".