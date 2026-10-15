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Cisse segna in ogni modo in Salisburgo-Milan, notte magica e tripletta perfetta. VIDEO

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Un Cisse scatenato nella vittoria del Milan per 4-0 col Salisburgo: tripletta perfetta per l'attaccante rossonero che all'età di 19 anni e 358 giorni è diventato il più giovane giocatore italiano nella storia delle maggiori competizioni europee ad aver realizzato tre gol in una singola partita. Colpo di testa, tiro di destro e di sinistro: guarda il VIDEO qui sopra

SALISBURGO-MILAN 0-4: HIGHLIGHTSPAGELLE

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