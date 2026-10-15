Un Cisse scatenato nella vittoria del Milan per 4-0 col Salisburgo: tripletta perfetta per l'attaccante rossonero che all'età di 19 anni e 358 giorni è diventato il più giovane giocatore italiano nella storia delle maggiori competizioni europee ad aver realizzato tre gol in una singola partita. Colpo di testa, tiro di destro e di sinistro: guarda il VIDEO qui sopra

SALISBURGO-MILAN 0-4: HIGHLIGHTS - PAGELLE