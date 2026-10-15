Appuntamento oggi con la seconda giornata dell'Europa League: in campo Salisburgo e Milan, impegnate oggi alle 18.45. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Dove vedere Salisburgo-Milan in tv

Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Salisburgo-Milan, seconda giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviato Peppe Di Stefano; Diretta Gol con Daniele Barone. Alle 18.45 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Studi pre e post con Mario Giunta e Alessandro Costacurta. Da non perdere inoltre Sky Calcio Show: alle 20 e alle 23 Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent e i giornalisti di Sky Sport: Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi. Giovedì a mezzanotte appuntamento inoltre con Mario Giunta e After Party Show per ripercorrere i momenti più significativi delle due giornate appena concluse, insieme a Stefano Borghi, Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.