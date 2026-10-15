Salisburgo-Milan, dove vedere la partita di Europa League in tv e streamingguida tv
Appuntamento oggi con la seconda giornata dell'Europa League: in campo Salisburgo e Milan, impegnate oggi alle 18.45. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show
Dove vedere Salisburgo-Milan in tv
Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Salisburgo-Milan, seconda giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviato Peppe Di Stefano; Diretta Gol con Daniele Barone. Alle 18.45 appuntamento anche con Diretta Gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Studi pre e post con Mario Giunta e Alessandro Costacurta. Da non perdere inoltre Sky Calcio Show: alle 20 e alle 23 Federica Masolin sarà in studio insieme ai talent e i giornalisti di Sky Sport: Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi. Giovedì a mezzanotte appuntamento inoltre con Mario Giunta e After Party Show per ripercorrere i momenti più significativi delle due giornate appena concluse, insieme a Stefano Borghi, Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.
I numeri di Salisburgo e Milan
Il Salisburgo non ha mai battuto il Milan nei quattro precedenti incontri (1N, 3P) in grandi competizioni europee, tutti disputati in Champions League; contro nessuna avversaria, gli austriaci hanno giocato più partite senza mai vincere: quattro anche contro il Bayern Monaco (1N, 3P) e l'Inter (4P). Il Milan ha vinto nove delle 13 partite (3N, 1P) disputate contro squadre austriache nelle grandi competizioni europee; questa sarà la prima sfida dei rossoneri contro queste avversarie, a partire dal successo per 4-0 contro il Salisburgo, in Champions League, nel novembre 2022. Il Salisburgo ha vinto per 1-0 contro il Levski Sofia nella prima giornata di questa Europa League; gli austriaci non conquistano due successi consecutivi nelle grandi competizioni europee dall'ottobre 2021, mentre l'ultima volta in cui ci sono riusciti tenendo anche la porta inviolata in entrambe le occasioni risale all'ottobre 2017. Dopo lo 0-2 interno contro il Benfica alla 1^ giornata, il Milan potrebbe perdere entrambe le prime due sfide stagionali in Coppa UEFA/Europa League per la prima volta nella propria storia. In generale, i rossoneri hanno sempre vinto almeno una delle prime due partite in una singola annata disputata nella competizione.