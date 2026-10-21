Infortunio Chukwueze (Milan), problemi all'anca: rischia lungo stop. Le newsmilan
Alla vigilia della sfida contro il Bournemouth, cattive notizie per Amorim che perde anche Chukwueze: dopo il match con l’Atalanta il nigeriano ha accusato un dolore all’anca, per lui prevista una visita specialistica con lo stop che potrebbe non essere breve. Un problema in più sulla fascia destra, dove già il Milan ha già perso Saelemaekers. Con l’inviato Manuele Baiocchini, le ultime da Milanello
Il Milan perde anche Samuel Chukwueze. Nell’allenamento della vigilia del match di Europa League in programma in casa del Bournemouth (diretta domani alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252) a Milanello il nigeriano non era in campo. Questo perché Chukwueze ha accusato un dolore all'anca sinistra, presentatosi dopo la partita di campionato giocata contro l'Atalanta: prevista per lui una visita specialistica nelle prossime ore ma non pare essere un infortunio banale con lo stop che potrebbe non essere breve.
Anche Saelemaekers ko, emergenza fascia destra
Un problema in più, per Amorim, questo infortunio, soprattutto sulla fascia destra, vista già la lunga assenza di Saelemaekers: il belga si è operato la scorsa settimana alla caviglia e resterà out quattro o cinque mesi. Da capire invece i tempi per il problema accusato ora da Chukwueze. Finora in stagione il nigeriano è stato impiegato molto da Amorim: in campionato è stato schierato sette volte su sette partite, di cui sei da titolare (unica non dall’inizio, contro la Juventus). In Europa League, invece, ha giocato 90’ nella prima partita col Benfica ed è rimasto in panchina alla seconda col Salisburgo.