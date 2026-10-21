Il Milan perde anche Samuel Chukwueze . Nell’allenamento della vigilia del match di Europa League in programma in casa del Bournemouth (diretta domani alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252) a Milanello il nigeriano non era in campo . Questo perché Chukwueze ha accusato un dolore all'anca sinistra, presentatosi dopo la partita di campionato giocata contro l'Atalanta : prevista per lui una visita specialistica nelle prossime ore ma non pare essere un infortunio banale con lo stop che potrebbe non essere breve .

Anche Saelemaekers ko, emergenza fascia destra

Un problema in più, per Amorim, questo infortunio, soprattutto sulla fascia destra, vista già la lunga assenza di Saelemaekers: il belga si è operato la scorsa settimana alla caviglia e resterà out quattro o cinque mesi. Da capire invece i tempi per il problema accusato ora da Chukwueze. Finora in stagione il nigeriano è stato impiegato molto da Amorim: in campionato è stato schierato sette volte su sette partite, di cui sei da titolare (unica non dall’inizio, contro la Juventus). In Europa League, invece, ha giocato 90’ nella prima partita col Benfica ed è rimasto in panchina alla seconda col Salisburgo.