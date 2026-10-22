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Juve, Spalletti via? Carnevali: "Non si cambia a ogni difficoltà". VIDEO

JUVENTUS

L'Ad della Juventus Giovanni Carnevali, prima di Juve-Rennes, difende la posizione di Luciano Spalletti: "Dobbiamo pensare a ricostruire, non si può cambiare ogni momento e ogni volta che c'è una difficoltà". Carnevali ricorda le vicissitudini finanziarie recenti: "Vogliamo dare gioie a questi splendidi tifosi ma ci vuole tempo: dobbiamo trovare continuità e abbiamo avuto anche i problemi del fair play finanziario, non ci nascondiamo"

JUVE, FIDUCIA A SPALLETTI

Tutti con Spalletti. L'amministratore delegato e direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, si fa interprete del pensiero del club bianconero e, a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juve-Rennes, difende il lavoro dell'allenatore: "Il mister è sempre il solito, sa che deve lavorare: dobbiamo pensare a ricostruire, non si può cambiare ogni momento e ogni volta che c'è una difficoltà. Questa è una maglia che pesa e una panchina che scotta, in altre società non capita ma qui è così perché sei in un grande club", prosegue Carnevali, "e vogliamo dare gioie a questi splendidi tifosi ma ci vuole tempo: dobbiamo trovare continuità e abbiamo avuto anche i problemi del fair play finanziario, non ci nascondiamo. Cerchiamo di tornare ai livelli buoni con massima concentrazione". Sulle parole post-Lazio di Bremer che hanno fatto discutere: "Lo abbiamo ripreso perché le sue parole dopo la Lazio non vanno bene, lui ha parlato con la squadra e la cosa si è chiarita", ha spiegato Carnevali. 

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