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Milan, Maignan dopo l'espulsione contro il Bournemouth: "Non era un gesto intenzionale"

milan

Il capitano del Milan commenta sui social l'espulsione rimediata in Europa League contro il Bournemouth: "Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri volevo crearmi dello spazio nella mia zona"

BOURNEMOUTH-MILAN 3-0: HIGHLIGHTS

Il messaggio su Instagram del portiere e capitano del Milan Mike Maignan, il giorno dopo l'espulsione a Bournemouth in Europa League, per una manata al volto di Adams: "Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo crearmi dello spazio nella mia zona. Sfortunatamente, questo ha dato una cattiva immagine, in particolare ai giovani spettatori che ci guardano. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia. Conoscono le mie intenzioni e mollare non ne fa mai parte".  

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