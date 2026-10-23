Il messaggio su Instagram del portiere e capitano del Milan Mike Maignan, il giorno dopo l'espulsione a Bournemouth in Europa League, per una manata al volto di Adams: "Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo crearmi dello spazio nella mia zona. Sfortunatamente, questo ha dato una cattiva immagine, in particolare ai giovani spettatori che ci guardano. Il club, lo staff e i miei compagni sanno che tipo di persona e che tipo di capitano io sia. Conoscono le mie intenzioni e mollare non ne fa mai parte".