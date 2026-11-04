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Milan-Ferencvaros, le probabili formazioni del match di Europa League

Europa League

Dopo aver battutto l'Inter in campionato, Amorim vuole tornare a vincere in Europa League. Giovedi 5 novembre a San Siro i rossoneri ospitano il Ferencvaros: in porta Torriani al posto dello squalificato Maignan. Riproposta la difesa a 4 con Terracciano e Bartesaghi insieme a De Winter e Diawara: sulle fasce ritornano tra i titolari Hutchinson e Cisse. In avanti Ramos con Rabiot trequartista. La gara sarà in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PAROLE DI AMORIM

Probabili Formazioni

Milan
Milan
Lorenzo Torriani
Lorenzo Torriani
Portiere
Milan
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Terzino Destro
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore Centrale
Milan
Sankhoun Diawara
Sankhoun Diawara
Difensore Centrale
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Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Terzino Sinistro
Milan
Omari Hutchinson
Omari Hutchinson
Esterno Destro
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
Centrocampista centrale
Milan
Yunus Musah
Yunus Musah
Centrocampista centrale
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Milan
Alphadjo Cissè
Alphadjo Cissè
Esterno Sinistro
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Trequartista
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Milan
Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos
attaccante

MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione

Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Amorim

  • Torriani tra i pali al posto dello squalificato Maignan
  • In difesa potrebbero partire titolari Terracciano sulla destra e Bartesaghi a sinistra, confermati De Winter e Diawara dopo il derby
  • Jashari verso il ritorno da titolare affianco a Musah
  • Le corsie esterne dovrebbero essere occupate da Hutchinson e Cisse
  • Confermato trequartista Rabiot alle spalle di Ramos

FERENCVAROS (4-2-3-1), la probabile formazione

Dibusz; O. Nagy, Gomez, Zohoré, O'Dowda; Madarasz, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Yusuf. All. Borbély

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