Milan-Ferencvaros, le probabili formazioni del match di Europa League

Dopo aver battutto l'Inter in campionato, Amorim vuole tornare a vincere in Europa League. Giovedi 5 novembre a San Siro i rossoneri ospitano il Ferencvaros: in porta Torriani al posto dello squalificato Maignan. Riproposta la difesa a 4 con Terracciano e Bartesaghi insieme a De Winter e Diawara: sulle fasce ritornano tra i titolari Hutchinson e Cisse. In avanti Ramos con Rabiot trequartista. La gara sarà in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LE PAROLE DI AMORIM