Milan-Ferencvaros, le probabili formazioni del match di Europa League

Dopo aver battutto l'Inter in campionato, Amorim vuole tornare a vincere in Europa League. Giovedi 5 novembre a San Siro i rossoneri ospitano il Ferencvaros: in porta Torriani al posto dello squalificato Maignan. Riproposta la difesa a 4 con Terracciano e Bartesaghi insieme a De Winter e Diawara: sulle fasce ritornano tra i titolari Hutchinson e Cisse. In avanti Ramos con Rabiot trequartista. La gara sarà in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione
Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Amorim
- Torriani tra i pali al posto dello squalificato Maignan
- In difesa potrebbero partire titolari Terracciano sulla destra e Bartesaghi a sinistra, confermati De Winter e Diawara dopo il derby
- Jashari verso il ritorno da titolare affianco a Musah
- Le corsie esterne dovrebbero essere occupate da Hutchinson e Cisse
- Confermato trequartista Rabiot alle spalle di Ramos
FERENCVAROS (4-2-3-1), la probabile formazione
Dibusz; O. Nagy, Gomez, Zohoré, O'Dowda; Madarasz, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmancevic; Yusuf. All. Borbély