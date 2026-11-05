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Milan-Ferencvaros, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming

guida tv

Appuntamento oggi con la quarta giornata dell'Europa League: in campo Milan e Ferencvaros, impegnate oggi alle 18.45. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Inoltre, Diretta Gol e l'approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show

Dove vedere Milan-Ferencvaros in tv

Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Milan-Ferencvaros, quarta giornata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo, inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini, Diretta Gol Dario Massara.  Alle 18.45- su Sky Sport 251- e alle 21 su Sky Sport Arena e Sky Sport 251, appuntamento anche con Diretta Gol. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che accompagnerà tutta la serata: alle 18 conduzione affidata a Mario Giunta, in compagnia di Alessandro Costacurta e Maurizio Compagnoni; alle 20 e alle 23 sarà Federica Masolin a guidare lo studio insieme a Michele Padovano, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini e Alessandro Costacurta (dalle 23). A mezzanotte in scena After Party Show, con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Alla stessa ora Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

 

CRYSTAL PALACE-HOFFENHEIM

I numeri di Milan e Ferencvaros

Gli unici precedenti del Milan contro squadre ungheresi risalgono agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1967/68 contro il Györi ETO, con entrambi gli incontri terminati in pareggio (2-2 in Ungheria, 1-1 in Italia). L'unica vittoria esterna del Ferencváros contro una squadra italiana risale al marzo 1965, un 2-1 contro la Roma in Coppa delle Fiere. Da allora, la squadra ungherese non ha più vinto in quattro trasferte contro avversarie italiane (2N,2P). Dopo aver vinto cinque partite consecutive di Champions League tra ottobre 2024 e gennaio 2025, il Milan ha vinto solo una delle ultime sei gare europee (1N,4P). Il Milan ha perso l'ultima gara casalinga di Europa League contro il Benfica (0-2). Il Milan non ha trovato la rete in due delle tre gare disputate in questa edizione di Europa League, tra cui l'unica disputata in casa (v Benfica). Il Ferencváros ha vinto tutte e tre le partite disputate in questa edizione di Europa League. L'ultima volta che gli ungheresi hanno ottenuto quattro successi consecutivi in una competizione europea maggiore risale alla Coppa delle Fiere 1967/68, quando arrivarono a sei vittorie di fila raggiungendo la finale.

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