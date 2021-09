Prima vittoria in Europa per la Lazio che vince all’Olimpico con il punteggio di 2-0. Partita subito in discesa per i padroni di casa, avanti al 13’ grazie al colpo di testa di Basic, alla prima da titolare. Il bis arriva prima dell’intervallo da palla inattiva, con Patric che approfitta di un errore di Guilherme, fin lì decisivo in positivo. Nella ripresa, invece, è la traversa a salvare la Lokomotiv dal possibile terzo gol di Pedro. Per i biancocelesti è il secondo successo di fila