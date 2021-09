Partita infinita al Maradona. Sorride lo Spartak Mosca che subisce il Napoli per la prima mezz'ora, va sotto dopo 1' (Elmas) ma poi grazie anche all'espulsione di Mario Rui al 30' ribalta il match con Promes (doppietta) e Ignatov. Anche i russi restano in 10 nel finale ma non basta: il Napoli riesce solo ad accorciare le distanze con Osimhen