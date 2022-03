Gasp torna al 3-4-1-2 con Koopmeiners schierato alle spalle di Malinovskyi e Muriel che partirà dal primo minuto. Rientra anche Toloi, dopo il turno di squalifica scontato in campionato. Nel Bayer Leverkusen, Schick è assente per un problema muscolare, ma non mancheranno i talenti: dietro alla punta Lucas Alario, ci saranno i giovani Adli, Wirtz e Moussa Diaby (ex Crotone). Il match delle 21 sarà trasmesso in diretta su Sky

Al Gewiss Stadium andrà in scena questa sera l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen . Dopo le difficoltà avute di recente in campionato, la Dea riprende la corsa in Europa. Di fronte, le 'Aspirine' di Leverkusen, definite da Gasperini tra gli avversari 'peggiori che si potesse incontrare'. Calcio d'inizio alle 21 , con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, TV8 e Sky Sport 4K .

Nel Bayer non c'è Schick, ma non mancano i talenti

leggi anche

Europa League, ottavi d'andata: calendario e orari

L'uomo più in forma della squadra di Seoane non ci sarà: Patrik Schick (20 gol in 20 partite in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen) è out per un problema muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto c'è l'argentino Lucas Alario (55 gol in 153 presenze con il Bayer dal 2018). Alle sue spalle, il trio composto da Adli (21 anni), Wirtz (18 anni) e Diaby (22 anni con un breve passato in Serie A, al Crotone): giovani ragazzi pieni di talento. Da notare la presenza in difesa di Piero Hincapié, giovane ecuadoriano che in estate era stato cercato anche dal Napoli.