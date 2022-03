L'allenatore nerazzurro presenta a Sky Sport l'andata degli ottavi di Europa League contro i tedeschi: "Ultimamente abbiamo fatto buone prestazioni, ma per noi non è un momento fortunato. Abbiamo preso uno degli avversari peggiori che potessimo incontrare, sarà dura ma faremo il massimo per andare avanti. L'Europa League diventa man mano sempre più prestigiosa. Muriel non segna? Magari lo farà più avanti quando sarà decisivo..."

L' Europa League entra nel vivo e a tenere alti i colori dell'Italia c'è l' Atalanta . Dopo aver superato l'Olympiacos nei playoff, la Dea affronterà il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale della manifestazione. In vista del match di andata, in programma a Bergamo giovedì 10 marzo alle 21 (diretta su Sky Sport Uno), l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha parlato in esclusiva a Sky Sport.

Considerato il nome dell'avversario che affrontate, che appartiene alla Bayer, serve una Aspirina per tirare su l'Atalanta?

"No, mi auguro proprio di no. L'Atalanta sta su bene da sola, poi si può sempre fare meglio. Incontriamo una squadra forte, è una qualificazione di Europa League, una manifestazione importante e cercheremo di fare il massimo".

Come arrivate a questa sfida? State facendo un po' più di fatica a trovare la continuità che vi ha sempre contraddistinto.

"Sì, effettivamente è così. Non è un periodo molto fortunato per noi, anche se abbiamo fatto alcune partite molto buone. Comunque siamo sempre in una posizione molto buona in classifica e speriamo di superare questo momento anche con dei risultati migliori".

Dall'Olympiacos al Bayer quanto si alza l'asticella? Il Leverkusen che avversario è?

"È un avversario sicuramente tra i peggiori che potevamo incontrare. Una squadra forte, lo dimostra anche il terzo posto in Bundesliga. Li ho visti giocare nell'ultima gara di campionato contro il Bayern Monaco, è una squadra composta da giovani, alcuni di talento, molto veloci. Sarà una partita e una qualificazione molto difficile, l'Atalanta dovrà fare bene per riuscire a superare il turno perché affrontiamo una squadra di valore".

Perché Muriel quest'anno segna così poco?

"Non tutte le stagioni sono uguali, sicuramente ha avuto difficoltà a trovare la condizione migliore a causa di qualche infortunio, però c'è sempre tempo. Ci sono ancora due-tre mesi buoni di campionato, magari a volte gli attaccanti fanno meglio nella fase finale che poi è quella che si ricorda di più ed è anche quella decisiva".

Fin dove si sente di spingersi con le previsioni per gli obiettivi di questa stagione?

"I risultati migliori spero arrivino in futuro. Mi auguro che l'Atalanta con la nuova organizzazione riesca a rimanere dov'è e magari a fare anche meglio. Questa è una stagione che entra nella fase finale, decisiva. Mancano 12 partite, cominciano a diventare importanti e, come si dice quando si va in bicicletta, all'ultimo chilometro bisogna allacciare i cinturini e andare forte. Speriamo di fare una bella volata".

Speriamo che il primo step siano i quarti...

"Beh, l'Europa League è una manifestazione che man mano che va avanti diventa molto prestigiosa. Anche il valore delle squadre si alza notevolmente. Questo è già un turno difficile, lo sappiamo, ma ce la giocheremo al meglio. Per noi rimane sempre l'obiettivo di incontrare questo tipo di squadre e di uscirne migliori, portandoci dietro qualcosa che possa esserci utile per fare bene anche in campionato".