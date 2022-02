Xavi lancia il tridente con tutti i nuovi acquisti arrivati nel mercato di gennaio (Traoré, Aubameyang e Ferran Torres), con Busquets ancora in forte dubbio per una maglia da titolare. Spalletti ne cambia due, a causa degli infortuni: al posto di Lobotka ci sarà Anguissa, mentre Elmas sostituirà Politano. Mertens favorito su Osimhen, che ha accusato un leggero rigonfiamento al ginocchio nelle ultime ore. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky

Al Camp Nou si affrontano Barcellona e Napoli per il match d'andata dei playoff di Europa League : in palio le due squadre si giocheranno un posto agli ottavi di finale. La partita inizierà alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 . Di seguito, tutte le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre.

Tre cambi per Spalletti: Mertens favorito su Osimhen

Spalletti: "Col Barça da sogno, vogliamo vincere"

Rispetto al match di sabato contro l'Inter, Luciano Spalletti va verso tre cambiamenti di formazione: a centrocampo, insieme a Fabian Ruiz ci sarà Zambo-Anguissa al posto dell'infortunato Lobotka (lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra), mentre nella linea dei tre trequartisti, non ci sarà Politano (alle prese con un'elongazione del muscolo soleo della gamba destra): al suo posto è pronto Elmas. In attacco, c'è dubbio intorno a Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano ha accusato un risentimento e un leggero rigonfiamento al ginocchio nelle ultime ore. Per questo, al momento Dries Mertens è in vantaggio per una maglia da titolarel