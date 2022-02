Xavi: "Con il Napoli è sfida da Champions"

"Abbiamo un obiettivo, entrare in Champions League l'anno prossimo. Lo faremo nei primi quattro nella Liga o vincendo l'Europa League". Non usa giri di parole Xavi alla vigilia dell'andata del match del suo Barcellona contro il Napoli al Camp Nou. Un percorso lungo e difficile per i catalani che stanno passando un anno di transizione difficile. "Vorremmo essere - spiega il tecnico - in Champions, è esasperante non esserci ma l'Europa League è un'opportunità per noi, una competizione che se vinci ti manda in Champions. Noi siamo motivati e questo potrebbe essere un match da Champions, perché anche il Napoli è di quel livello, non siamo stati fortunati. Sono una squadra in lotta per lo scudetto e hanno il ritorno in casa. E' un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Considero questo turno molto equilibrato. Il Napoli è molto compatto, ha un allenatore esperto, lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata. Hanno centrali difensivi forti, terzino che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne. E' una squadra da Champions".