Alle 18:45, allo Stadio Olimpico, la Lazio di Sarri ospiterà il Porto di Conceiçao, per il ritorno dei playoff di Europa League. Nel match d'andata, giocato una settimana fa in Portogallo, il Porto ha vinto 2-1. Per la Lazio, quindi, servirà una vittoria con più di un gol di scarto per passare il turno e staccare il pass per gli ottavi. Lo ricordiamo: da questa stagione non è più in vigore la regola del gol fuori casa. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 254.