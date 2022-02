Senza Immobile, Sarri schiera Felipe Anderson al centro del tridente. Al posto di Lazzari c'è Hysaj. Nel Porto invece ci sono Pepe (ex Real), i talenti Vitinha e Vieira e la coppia gol Evanilson-Taremi. Le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre. Calcio d'inizio alle 21 al Dragao, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky

Alle 21 di questa sera scenderanno in campo Porto e Lazio in occasione del playoff di Europa League valevole per l'accesso agli ottavi di finale. Sergio Conçeicao, allenatore del Porto, ritrova la 'sua' Lazio, con cui ha vinto una Supercoppa italiana e uno Scudetto. Sarri sarà senza il suo bomber, Ciro Immobile, out a causa della febbre che lo ha colpito nelle ultime ore. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.