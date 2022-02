Nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Europa League contro il Porto, l'allenatore della Lazio ha parlato della pesante assenza di Immobile, out per febbre: "Giocheremo comunque in undici e troveremo una soluzione come abbiamo già fatto". E sul Porto: "Sono molto forti, hanno perso solo tre partite in stagione, di cui due contro il Liverpool"

La Lazio si prepara per la sfida contro il Porto. Giovedì sera i biancocelesti giocheranno il match d'andata dei playoff per l'accesso agli ottavi di Europa League ma saranno costretti a giocare senza uno dei suoi giocatori chiave, Ciro Immobile, assente dalla lista dei convocati a causa della febbre che lo ha colpito nelle ultime ore: "Giocheremo comunque in undici", ha detto Maurizio Sarri in conferenza stampa. "Una soluzione la troveremo come abbiamo già fatto nelle due gare prima della sosta in cui eravamo senza di lui e in cui abbiamo fatto anche bene. Comunque, speriamo che recuperi in modo da portarlo a Udine. A noi ci fa comodo anche al 90% delle sue condizioni". Le motivazioni saranno come sempre una chiave importante, ma l'allenatore biancoceleste ha ribadito la difficoltà di riuscire a toccare sempre i tasti giusti nella testa dei giocatori: "Mi aspetto sempre una squadra che entra in campo con la mentalità giusta, ma è difficile capire l'inconscio di un gruppo. Una volta, in una squadra, persi la prima partita di Champions. Il giorno dopo ero furioso, ma due giocatori mi dissero: 'Guardi che noi siamo rimasti solo per il campionato'. Questo per dire quanto sia difficile entrare nella testa dei giocatori". E per quanto riguarda i prossimi avversari della sua squadra, ha detto: "Il Porto è una squadra molto forte che ha grandissime qualità e che ha perso soltanto tre volte, di cui due con il Liverpool".