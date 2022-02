L'allenatore portoghese alla vigilia del playoff di Europa League contro la sua ex squadra: "I calciatori della Lazio dove giocavo io sono diventati tutti allenatori di successo? Perché eravamo pazzi e con un carattere forte". Poi sugli avversari attuali: "Si vede il lavoro di Sarri". Porto-Lazio, giovedì ore 21, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Sergio Conceiçao sfida il suo passato. L’allenatore del Porto ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del playoff di Europa League (che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione) contro la Lazio, sua ex squadra da calciatore: "Sarà una partita che cercheremo di vincere come tutte le altre. Lazio e Porto sono due club che sono stati importantissimi nel mio percorso, perciò provo davvero dei bei sentimenti, ma questo ovviamente prima che inizi la partita, dopo penserò solo a vincere. Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi con l’obiettivo di dare una bella risposta".

Dalla Lazio degli anni d’oro sono nati tanti allenatori di successo: tu, Mihajlovic, Simeone, Inzaghi, Mancini, Stankovic e tanti altri. Come mai? C’è un motivo?

"Perché eravamo tutti pazzi, avevamo tutti un carattere forte. Anche per quello abbiamo vinto. In genere le squadre come la Lazio fanno fatica a vincere in Italia, campionato dove ci sono Milan, Inter e Juve: se è successo è perché c’era tanta qualità individuale, oltre che una struttura forte che ci ha permesso di vincere titoli, non solo in Italia ma anche in Europa"