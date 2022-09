Mourinho deve fare a meno di Abraham e Karsdorp e cambia quattro giocatori rispetto alla trasferta di Udine: debutto dal primo minuto in giallorosso per Svilar e Belotti. Simundza si affida all'ex Cagliari Despodov, già autore di sei reti. Le probabili formazioni di Ludogorets-Roma, calcio d'inizio ore 18.45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW