Le parole dell'allenatore giallorosso in vista del Ludogorets: "Abbiamo molto rispetto per i nostri avversari. La sconfitta di Udine? Una eccezione". Con lui anche Mile Svilar: "Sono arrivato in un gruppo bello" GLI INFORTUNATI DELLE SQUADRE DI SERIE A Condividi

Per la Roma è tempo di pensare all'Europa League e alla trasferta contro il Ludogorets. Gara che José Mourinho ha presentato così nella consueta conferenza stampa della vigilia. "Massimo rispetto per i nostri avversari. Il calcio europeo è cambiato, prima era più facile fare pronostici. Anche in Champions è più complicato capire chi è favorito. Non risparmio nessuno, rispettiamo gli avversari e vogliamo vincere".

"Vogliamo restare in Europa League" José Mourinho suona la carica in vista del debutto in Europa League. "Dobbiamo essere pronti a tutto, loro sono una squadra esperta in Europa e sono un gruppo equilibrato. Ci aspettiamo delle difficoltà, ma non siamo qui in gita. Noi vogliamo restare in Europa League. Come giocheranno? Dipenderà anche da noi, se giocheremo all’attacco loro dovranno difendersi. Siamo arrivati qui al completo perché vogliamo vincere". E sulla brutta sconfitta di Udine: "Dopo pochi minuti eravamo già sotto di un gol, quello nel calcio fa la differenza. Considero questa partita una eccezione, fuori dal normale, qualcosa che nel calcio può succedere. La mia reazione è stata una reazione calma proprio per questo. La prestazione non era tale da giustificare un risultato così netto. E' una brutta sconfitta, forse il Ludogorets vedrà quanto siamo arrabbiati".

"L'obiettivo è qualificarsi" Il club giallorosso prova a pensare partita dopo partita. "Meritiamo di essere qui, siamo qui per due motivi, abbiamo vinto la Conference e siamo arrivati sesti in Serie A. Vogliamo andare avanti, senza obiettivi o dire di arrivare in finale o in semifinale. L'obiettivo è per prima cosa qualificarsi". Sulla squadra: "Non voglio parlare della squadra e degli infortunati. Siamo qui per giocare a calcio, chi non giocherà è perché ha qualche problema".

Le parole di Svilar: "Mi sono ambientato bene" Anche il portiere Mile Svilar ha parlato in conferenza stampa subito dopo José Mourinho. "La squadra sta bene, il calendario è molto fitto, ma cercheremo di fare il nostro meglio e di fare un passo alla volta". E sui primi mesi di inserimento: "Ho sensazioni molto positive, mi sono ambientato bene, sono arrivato in un gruppo bello che mi ha accettato nel migliore dei modi". Infine, un giudizio sul Ludogorets: "Gioca regolarmente queste competizioni, avrà tutto il nostro rispetto".