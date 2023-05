Scelto Kean titolare in attacco, Di Maria a supporto. Dal 1' c'è anche Iling al posto di Kostic. Fagioli vince il ballottaggio con Miretti e Gatti quello con Alex Sandro dietro. Prima palla gol proprio per Gatti di testa. Poi un miracolo di Szczesny, un clamoroso errore di Di Maria e un palo per Kean. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

