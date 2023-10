Secondo quanto risulta a Sky, è verosimile che la proprietà della Roma avesse pensato a caldo di cambiare dopo la pesante sconfitta col Genoa, ma poi non si è mai andati avanti in maniera operativa. Per vari motivi, fra cui la volontà di non impegnarsi oggi con un altro allenatore che non rappresenterebbe una prima scelta per il futuro. Non c’è stato alcun contatto con Flick (come ribadito oggi dalla stessa Roma), come non c’è nell’agenda dei proprietari nessun appuntamento per il rinnovo del contratto di Mourinho (in scadenza a giugno 2024