Gasperini conferma Scamacca con Lookman e Miranchuk a supporto. Si rivede dall'inizio De Roon, sulle fasce Hien e Bakker. Dietro gioca Hien e non Scalvini. Amorim punta su Gyokeres insieme a Edwards e Trincao. C'è Goncalves al posto di Morita, fiducia in difesa per St. Juste e Inacio. Diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 254) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD. SEGUI IL LIVE