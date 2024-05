Impresa titanica quella che spetta alla Roma se vuole conquistare un posto in finale di Europa League, dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. De Rossi sceglie Azmpun in coppia con Lukaku, Dybala in panchina. Dentro sia Spinazzola che Angelino. Xabi Alonso senza Wirtz e Boniface, giocano Hlozek e Hofmann. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD