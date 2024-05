Sfuma la rimonta in Europa League per la Roma che in casa del Bayer Leverkusen va avanti con due rigori di Paredes ma poi subisce nel finale l'autogol beffa di Mancini e il pareggio di Stanisic. Ottima la tenuta difensiva dei giallorossi con Ndicka su tutti ma anche con il solito Svilar spesso decisivo che però ha sbagliato l'uscita sull' 1-2. Delude invece in avanti Lukaku che spreca in avvio un'occasione d'oro. Le pagelle del nostro inviato Fabio Caressa

