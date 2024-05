L'Atalanta è in finale di Europa League, è la prima finale europea della sua storia! Ci arriva con un ritorno perfetto dopo il pari in Francia. Un palo di De Ketelaere e una traversa di Scamacca in avvio, poi il meritato vantaggio arriva con Lookman. Dopo diverse occasioni per il bis, Ruggeri chiude i giochi a inizio secondo tempo con un destro in area. Tris di El Bilal Touré nel recupero. Appuntamento a Dublino il 22 maggio contro il Leverksuen