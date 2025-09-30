Europa LeagueGiornata 2 - giovedì 2 ottobre 2025Giornata 2 - gio 2 ott
Fine
1 - 1
1 - 1
Bologna-Friburgo 1-1: video, gol e highlights
Solo un punto per il Bologna nell'esordio casalingo in Europa League. Un buon primo tempo viene capitalizzato dal gol di Orsolini su errore di Atubolu, ma la squadra di Italiano cala nella ripresa e soffre l'ingresso dell'esterno Scherhant. Un'ingenuità di Castro, mani in area, permette ad Adamu di pareggiare su rigore. Skorupski evita la sconfitta, nel finale ci prova solo Odgaard