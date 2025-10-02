Europa LeagueGiornata 2 - giovedì 2 ottobre 2025Giornata 2 - gio 2 ott
Fine
0 - 1
0 - 1
Roma-Lille: video, gol e highlights
Un gol in apertura e un rigore ripetuto ma sbagliato tre volte nel finale costano la sconfitta alla squadra di Gasperini. Francesi in vantaggio dopo 6 minuti, quando Tsimikas sbaglia e Haraldsson batte Svilar. Alla mezz'ora Sahraoui sfiora il 2-0, El Aynaoui vicino al pareggio prima dell'intervallo. Super Svilar su Giroud, Ferguson pericoloso di testa. Prima del 90' i giallorossi sprecano tre penalty: ripetuti i primi due sbagliati da Dovbyk, ma Ozer para anche il terzo di Soulé