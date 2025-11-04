Rangers-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo due sconfitte in Europa, la Roma vuole rilanciarsi ed è chiamata a farlo in una trasferta non semplice come quella di Ibrox Park con i Rangers. Gasp sceglie Pellegrini e non El Shaarawy. Dovbyk al centro dell'attacco, Celik a destra e Ndicka in difesa. Rohl con Chermiti come riferimento più avanzato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Raskin, Barron, Meghoma; Moore, Gassama; Chermiti. All. Rohl
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini
El Aynaoui: "Pensiamo solo alla gara di stasera"
"Abbiamo dimostrato di sapper mettere in difficoltà le grandi squadre, dobbiamo analizzare le cose positive per fare bene per tutti i 90'. Penso che dobbiamo concentrarci solo su stasera, l'obiettivo rimane lo stesso, l'importante è dare tutto"
Ecco Ibrox Park, lo scenario dove la Roma affronterà i Rangers
Lo spogliatoio della Roma ad Ibrox
I Rangers hanno perso le ultime sei partite in competizioni UEFA e il loro bilancio contro squadre italiane non promette nulla di buono, in vista della sfida di questa sera. Hanno vinto solo due delle ultime 13 partite in competizioni UEFA contro squadre italiane (4 pareggi e 7 sconfitte)
Una vittoria della Roma a Glasgow questa sera significherebbe stabilire il record per il maggior numero di partite vinte nella storia della Coppa UEFA/UEFA Europa League (tutti i turni, qualificazioni incluse). Il totale attuale è di 98, a pari merito con il Tottenham Hotspur.
La formazione dei Rangers in grafica
Dovbyk ha ricordi felici della sua precedente visita a Glasgow, avendo segnato il terzo gol nella vittoria per 3-1 dell'Ucraina sulla Scozia nella semifinale dei play-off della Coppa del Mondo all'Hampden Park tre anni fa.
La formazione della Roma in grafica
Rangers, le scelte di formazione
Rohl non rinuncia al suo uomo di maggiroe esperienza, Tavernier. Chermiti il riferimento più avanzato con Moore e Gassama alle spalle. Raskin e Barron la coppia dei centrocampisti centrali
Roma, le scelte di formazione
Gasperini sceglie Pellegrini sulla trequarti in sieme a Soulé: vinto il ballottaggio con El Shaarawy. Davanti gioca Dovbyk. Sulla destra c'è Celik con Ndicka nei tre dietro completati da Mancini ed Hermoso. A sinistra Tsimikas
Statistiche e curiosità
Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Rangers e Roma in competizioni europee: i Gers non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro partite nelle maggiori competizioni europee contro avversarie italiane (2 pareggi, 2 sconfitte) dalla vittoria per 3-2 sul Livorno nell'ottobre 2006.
Nel 1984 l'ultimo incontro della Roma contro una scozzese in Europa
L'ultimo incontro della Roma con una squadra scozzese in Europa risale all'aprile del 1984, quando affrontò il Dundee United nella semifinale di Coppa dei Campioni. Dopo aver perso l'andata per 2-0, vinse 3-0 al ritorno, qualificandosi con un punteggio aggregato di 3-2.
Roma vittoriosa nell'ultima trasferta di Europa League dopo 7 gare
La Roma ha trovato il successo nell'ultima trasferta di UEFA Europa League, dopo una serie di sette incontri esterni consecutivi senza vittorie (4 pareggi, 3 sconfitte); l'ultima volta che i giallorossi hanno vinto due gare di fila fuori casa in competizioni europee risale al marzo 2022, in Conference League.
Rangers ko nelle ultime sei gare in Europa
I Rangers hanno perso le ultime sei partite europee (qualificazioni incluse), non hanno mai registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga in Europa. Le uniche due squadre scozzesi ad aver subito più ko di fila sono l'Hibernian (sette, tra il 2008 e il 2016) e il Motherwell (otto, tra il 2010 e il 2013).
Roma mai ko per tre gare di fila in Europa da settembre 2010
La Roma ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League e non registra tre sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee da settembre 2010, mentre l'ultima volta che è accaduto nel corso della stessa stagione risale a settembre/ottobre della UEFA Champions League 2004/05.
Roma ko in due su tre gare in questa Europa League
La Roma ha perso due delle tre gare disputate in questa UEFA Europa League (1 vittoria): i giallorossi non hanno mai trovato più sconfitte nelle prime quattro partite in una singola edizione della competizione.
Solo lo Stoccarda più conclusioni della Roma prima dell'intervallo
Solo lo Stoccarda (28) ha effettuato più conclusioni della Roma (24) prima dell'intervallo tra le formazioni che non sono ancora andate a segno nel corso dei primi tempi in questa UEFA Europa League; infatti, tutte le tre reti dei giallorossi finora sono arrivate nel corso della ripresa.
Solo lo Stoccarda più cross della Roma in questa Europa League
Solo lo Stoccarda (69) ha effettuato più cross su azione rispetto alla Roma (67) in questa UEFA Europa League; infatti, due delle tre reti dei giallorossi in questa edizione sono arrivate proprio in seguito a un cross dalle fasce (entrambe contro il Nizza).
Tavernier a un passo dal record di Ulmer
La prossima presenza di James Tavernier in UEFA Europa League gli permetterà di eguagliare il record di partite giocate per un singolo club di Andreas Ulmer: Ulmer è sceso in campo 61 volte con il Salisburgo, mentre Tavernier è attualmente a quota 60 partite con i Rangers.
Dybala 10 gol in Europa League
Con la rete contro il Viktoria Plzen, Paulo Dybala è arrivato a 10 gol segnati UEFA Europa League, tutti con la maglia della Roma; l'attaccante giallorosso è a un centro di distanza dall'eguagliare Francesco Totti (11) come numero di marcature realizzate tra UEFA Europa League e Coppa UEFA con la Roma (a 10 anche Lorenzo Pellegrini) - sono esclusi i turni preliminari. Inoltre l'argentino può segnare in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da ottobre 2022.