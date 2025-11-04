Mainz-Fiorentina 0-0, il risultato LIVE
La Fiorentina, guidata da Galloppa dopo l'esonero di Pioli, fa visita al Mainz nella terza giornata di Conference League. L'allenatore della Viola schiera Dodo e Fortini sulle fasce, in mezzo al campo c'è Sohm con Nicolussi e Ndour. Coppia d'attacco composta da Fazzini e Piccoli. Diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
in evidenza
5' - Cross di Amiri dalla destra, presa sicura di Martinelli
3' - Fase di studio tra le due squadre che si sono limitate a muovere il pallone
Inizia Mainz-Fiorentina!
Si parte!
Coreografia dei tifosi del Mainz con un "Forza F5V" in italiano
Squadre in campo, tra poco si parte!
Così tra poco in campo...
MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Maloney, Amri, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sleb. All: Henriksen.
- A disposizione: Riess, Batz, Sano, JS Lee, Nordin, Boving, Hollerbach, Veratschnig, Hanche-Olsen, Widmer, Bobzien, Gleiber.
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini, Piccoli. All. Galloppa.
- A disposizione: Lezzerini, De Gea, Mandragora, Dzeko, Comuzzo, Kean, Richardson, Viti, Fagioli, Kouadio, Parisi.
Il cammino del Mainz in Conference
- Omonia-Mainz 0-1
- Mainz-Zrinjski 1-0
- Mainz-Fiorentina
- U. Craiova-Mainz, 27 novembre alle 18.45
- Lech-Mainz, 11 dicembre alle 21
- Mainz-Samsunspor, 18 dicembre alle 21
Il cammino della Fiorentina in Conference
- Fiorentina-Sigma Olomuc 2-0
- Rapid-Fiorentina 0-3
- Mainz-Fiorentina
- Fiorentina-AEK, 27 novembre alle 21
- Fiorentina- Dinamo Kiev, 11 dicembre alle 18.45
- Losanna-Fiorentina, 18 dicembre alle 21
Fiorentina e Mainz a punteggio pieno: la classifica
La classifica di Conference League dopo la 2^ giornataVai al contenuto
Goretti nuovo direttore sportivo della Fiorentina
Dopo la separazione con Pradè la Fiorentina ha annunciato Roberto Goretti (già direttore tecnico dalla stagione 2024/25) come nuovo direttore sportivo.
Goretti-Fiorentina e non solo: tutti i direttori sportivi della Serie A (e i loro profili)Vai al contenuto
Arbitra il bega Visser
- Arbitro: Lawrence Visser (BEL)
- Assistenti: Ruben Wyns (BEL) e Thibaud Nijssen (BEL)
- Quarto uomo: Wesli De CremerBEL
- VAR: Jan Boterberg(BEL)
- AVAR: Ella De Vries(BEL)
Fazzini: "Galloppa ha portato entusiasmo e serenità"
Fazzini è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio
"Mister Galloppa ci ha portato tanto entusiasmo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita ma è stato positivo, non ha stravolto quello che stavamo facendo ma ci ha dato tanta serenità. Con la squadra ci siamo parlati, ci siamo detti le cose che non andavano, dobbiamo ripartire da oggi perché abbiamo la possibilità di fare una grande partita e ripartire anche in campionato. Giocare in Europa è sempre bello e stimolante, è una bella opportunità per tutti".
Stasera in campo anche la Roma contro i Rangers
Oggi Rangers-Roma su Sky: le probabili formazioniVai al contenuto
La Fiorentina ha perso solo due delle 20 partite della fase a gironi/campionato della Conference League (13 vittorie, 5 pareggi), segnando almeno un gol in 19 di queste 20 (2.6 reti in media a match).
Il Bologna ospita il Brann al Dall'Ara
In campo anche il Bologna di Italiano che alle 21 ospiterà il Brann. I rossoblù, fin qui, hanno conquistato 4 punti nella League Phase di Europa League. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea
Bologna-Brann, le probabili formazioniVai al contenuto
Dopo il successo fuori casa per 3-0 contro il Rapid Vienna lo scorso 23 ottobre, la Fiorentina potrebbe vincere almeno due trasferte di fila solo per la seconda volta in Conference League, dopo la serie di sei successi esterni consecutivi tra ottobre 2022 e maggio 2023.
Galloppa: "Atmosfera bellissima, c'è tutto per fare una buona partita"
Galloppa è intervenuto su Sky Sport prima della partita: "Per il poco tempo che abbiamo avuto, ho preferito non cambiare l'assetto. Su qualcosa abbiamo cercato di lavorare ma non potevamo stravolgere tanto. Qualche cambio è stato forzato per degli acciacchi, è giusto dare una chance a Martinelli e che De Gea si riposi per domenica. Abbiamo dormito poco perché abbiamo studiato tanto. L'atmosfera è bellissima, c'è tutto per fare una buona partita". Su cosa ha detto alla squadra: "Le prime parole che mi sono sentito di dirgli è che se non ci aiutiamo tra di noi non ci aiuta nessuno. I ragazzi sono responsabili, si sono parlati, li ho guardati negli occhi e sono fiducioso. Per le rivoluzioni ci vuole tempo, qualcosa ho in testa ma si vedrà".
La Fiorentina non ha subito gol in entrambe le prime due partite di questa edizione della Conference League, i viola potrebbero registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nel torneo - l'ultima volta che ci sono riusciti nelle principali competizioni europee risale al settembre-ottobre 2014 in Europa League.
Il Mainz è la squadra che ha registrato il più basso valore di Expected Goals contro (0.29) in questa edizione della Conference League, la Fiorentina 0.93; i biancorossi e i viola sono due delle cinque formazioni che non hanno ancora subito gol in questa stagione nella competizione, insieme a Samsunspor, AEK Larnaca e Lausanne-Sport.
Le scelte di Galloppa in grafica
13 delle 15 reti segnate dalla Fiorentina nell'anno solare 2025 in Conference League sono arrivate su azione, incluse tutte le ultime otto.
Mandragora: "Siamo tutti responsabili e dispiaciuti"
Il Mainz ha perso solo una delle 10 partite casalinghe in competizioni europee, incluse qualificazioni (6 vittorie, 3 pareggi): 0-2 contro il Siviglia il 29 settembre 2005 nel primo turno di Coppa UEFA.
Vanoli sempre più vicino alla panchina della Fiorentina
Come detto, Galloppa guiderà la squadra questo pomeriggio in attesa di definire il nuovo allenatore. Paolo Vanoli è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina: l'allenatore sta definendo la risoluzione del suo contratto con il Torino, per lui è pronto un contratto annuale con opzione con la Viola.
Le scelte di Henriksen in grafica
Il Mainz ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite nelle principali competizioni europee, comprese le due vittorie per 1-0 in questa edizione della Conference League. Solo due squadre tedesche hanno collezionato una serie di clean sheet più lunga nelle principali competizioni europee nel XXI secolo: l'Herta Berlino nel 2001 (5) e l'Union Berlino nel 2022-2023 (5).
Edin Dzeko ha trovato il gol contro il Rapid Vienna nella seconda giornata di questa stagione di Conference League, segnando il suo 60° gol nelle principali competizioni europee: il 7° dato più alto tra tutti i giocatori (al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé).
Galloppa: "Sono felice, voglio riportare entusiasmo"
Il Mainz ha vinto entrambe le partite in questa stagione di Conference League, tanti quanti successi nelle sue prime otto gare nelle principali competizioni europee (2 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte).
Mainz e Fiorentina si affrontano per la prima volta a livello europeo. La Fiorentina ha vinto la sua ultima trasferta contro una squadra tedesca in una competizione europea (1-0 contro il Borussia Mönchengladbach in Europa League nel 2017), dopo non aver registrato alcun successo nelle prime sette gare fuori casa contro queste formazioni (1 pareggio, 6 sconfitte).