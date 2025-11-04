Galloppa è intervenuto su Sky Sport prima della partita: "Per il poco tempo che abbiamo avuto, ho preferito non cambiare l'assetto. Su qualcosa abbiamo cercato di lavorare ma non potevamo stravolgere tanto. Qualche cambio è stato forzato per degli acciacchi, è giusto dare una chance a Martinelli e che De Gea si riposi per domenica. Abbiamo dormito poco perché abbiamo studiato tanto. L'atmosfera è bellissima, c'è tutto per fare una buona partita". Su cosa ha detto alla squadra: "Le prime parole che mi sono sentito di dirgli è che se non ci aiutiamo tra di noi non ci aiuta nessuno. I ragazzi sono responsabili, si sono parlati, li ho guardati negli occhi e sono fiducioso. Per le rivoluzioni ci vuole tempo, qualcosa ho in testa ma si vedrà".