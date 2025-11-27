La partita del centrocampista giallorosso è durata solo 27 minuti: costretto al cambio dopo un brutto pestone rimediato dal difensore del Midtjylland Diao. Dentro Cristante al suo posto: il trauma contusivo alla caviglia destra sarà valutato nella giornata di venerdì in vista del big match di domenica sera contro il Napoli

Problema per Koné a tre giorni dal big match in campionato contro il Napoli. Il centrocampista giallorosso è andato ko dopo un brutto pestone ricevuto dal difensore del Midtjylland Diao, durante il match di Europa League contro i giallorossi. Al 27' il francese ha dovuto dare forfait lasciando posto a Cristante. Dalle prime impressioni si tratta di un trauma contusivo alla caviglia destra. Il giocatore — come da prassi — verrà valutato nella prossime ore e in particolar modo nella giornata di venerdì. Ricordiamo che la Roma capolista è attesa domenica dal big match contro il Napoli.