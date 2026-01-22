Offerte Sky
Europa League Giornata 7 - giovedì 22 gennaio 2026
Fine
Bologna
Dallinga T. 58'Rowe J. 72'
2 - 2
Celtic
Hatate R. 5'Trusty A. 40'
Bologna
Dallinga T. 58'Rowe J. 72'
2 - 2 Celtic
Hatate R. 5'Trusty A. 40'
Bologna-Celtic 2-2: video, gol e highlights

Il Bologna butta via un tempo, rischia di perdere andando sotto 0-2 ma poi rimonta e va anche vicino a vincerla. Dopo 5' un erroraccio di Skorupski, al ritorno tra i pali, spiana la strada al Celtic: Hatate segna a porta vuota ma al 34' lascia i suoi in 10 (due gialli nel giro di 3') e il Bologna inizia l'assedio. Nel finale di tempo, però, una distrazione difensiva regala a Trusty il 2-0. La rimonta nella ripresa, con Dallinga e il gran gol di Rowe

