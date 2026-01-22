Il Bologna butta via un tempo, rischia di perdere andando sotto 0-2 ma poi rimonta e va anche vicino a vincerla. Dopo 5' un erroraccio di Skorupski, al ritorno tra i pali, spiana la strada al Celtic: Hatate segna a porta vuota ma al 34' lascia i suoi in 10 (due gialli nel giro di 3') e il Bologna inizia l'assedio. Nel finale di tempo, però, una distrazione difensiva regala a Trusty il 2-0. La rimonta nella ripresa, con Dallinga e il gran gol di Rowe

