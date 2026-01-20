Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
BOL-
CEL-
ROM-
VFB-
FEY-
STU-
YB-
LYN-
BRA-
MCH-
MFF-
CZV-
FEN-
AST-
SAL-
BET-
FRE-
MAC-
PLZ-
POR-
ZAG-
FCS-
CEL-
LIL-
BRA-
NOT-
SAL-
BAS-
RAN-
LUD-
NIC-
GAE-
UTR-
GEN-
FER-
PAN-
Europa LeagueGiornata 7 - giovedì 22 gennaio 2026Giornata 7 - gio 22 gen
Bologna
18:45
Celtic
Bologna18:45 Celtic
  • PREVIEW
  • LIVE
  • NOTIZIE

Bologna-Celtic, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Nella 7^ giornata della League Phase di Europa League, il Bologna ospita il Celtic. Skorupski torna titolare in porta dopo due mesi e mezzo, in attacco Dallinga al posto di Castro (influenzato e non convocato), con il tridente Rowe-Ferguson-Dominguez alle sue spalle. Odgaard e Orsolini partono in panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Rowe, Ferguson, Dominguez; Dallinga. All. Italiano 

 

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill 

LIVE

Bologna, le scelte di Italiano

Partiamo dalla porta, dove si rivede Skorupski titolare dopo due mesi. In difesa, come aveva preannunciato Italiano, gioca la coppia Heggem-Casale, con Zortea e Miranda sulle fasce. Moro-Pobega in mediana, con Ferguson che sale sulla linea dei trequartisti assieme a Rowe e Dominguez. Parte fuori Odgaard, in panchina anche Orsolini (non al meglio). Castro nemmeno convocato, attacco affidato a Dallinga

  • BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Rowe, Ferguson, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

I possibili playoff: al momento niente derby italiano

Quando mancano gli ultimi 180' della 'League Phase', il  meccanismo dei playoff di Europa League permette già di ipotizzare quali sarebbero gli abbinamenti a oggi. Roma e Bologna al momento sarebbero tra le teste di serie ai playoff e scongiurano per ora il derby italiano, cosa che dopo la  5^ giornata costituiva un rischio concreto. Qui la proiezione per gli  ottavi e la stima di quanti punti serviranno per qualificarsi

Europa League, Roma e Bologna evitano il 'derby' ai playoff (per ora)

Europa League, Roma e Bologna evitano il 'derby' ai playoff (per ora)

Vai al contenuto

Dove eravamo rimasti: la classifica di Europa League

Bologna al momento ai playoff come testa di serie

Vincono Roma e Bologna: la classifica di Europa League

Vincono Roma e Bologna: la classifica di Europa League

Vai al contenuto
statistiche

Il Bologna e il Celtic non si sono mai affrontati. L'unico  precedente dei rossoblù contro una formazione scozzese è stato nella  Coppa UEFA 1990/91 contro l'Heart of Midlothian: in quell'occasione gli  emiliani hanno superato il turno (sconfitta per 3-1 in trasferta, e  vittoria per 3-0 in casa).

statistiche

Il Celtic ha  ottenuto una sola vittoria in 16 trasferte in Italia nelle maggiori  competizioni europee (4 pareggi, 11 sconfitte), battendo la Lazio per  2-1 nel novembre 2019 in Europa League.

statistiche

Il Bologna ha  vinto le ultime due partite di Europa League e non ottiene una striscia  di successi più lunga nelle maggiori competizioni europee dalla serie  di cinque vittorie consecutive nella Coppa UEFA 1998/99.

statistiche

Il Bologna è  rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite in Europa League (3  vittorie, 2 pareggi) e solo una volta ha evitato la sconfitta in più  match consecutivi considerando le maggiori competizioni UEFA: otto tra  il 1964 e il 1971.

statistiche

Dopo il successo per 4-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in Europa League lo scorso 27 novembre, il Bologna potrebbe  vincere almeno due partite casalinghe di fila nelle maggiori  competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre 1998 e  marzo 1999 (quattro in quel caso in Coppa UEFA).

statistiche

Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Feyenoord nell'ultima partita esterna di Europa League, il Celtic può vincere due trasferte consecutive in una delle maggiori competizioni europee per la prima volta da aprile 2003.

statistiche

Il Celtic è  rimasto a secco di gol nell'ultimo match di Europa League contro la  Roma (0-3), l'ultima volta che non ha segnato in due partite di fila  nelle principali competizioni europee risale al novembre 2023 (contro  Atlético Madrid e Lazio in Champions League in quel caso).

statistiche

Solo lo Stoccarda (108) ha effettuato più tiri totali del Bologna (107)  in questa edizione dell'Europa League; considerando le conclusioni in  porta, gli emiliani sono terzi (38), dietro a Nottingham Forest (41) e  PAOK Salonicco (39).

statistiche

Le ultime cinque reti del Bologna in  Europa League sono tutte arrivate nel 2° tempo, dopo che i primi  quattro gol dei rossoblù in questa stagione del torneo erano stati  realizzati nel 1° tempo.

statistiche

Thijs Dallinga è  l'unico giocatore che ha disputato tutte le 14 partite del Bologna in  competizioni europee a partire dalla scorsa stagione (anche se solo sei  da titolare). Il classe 2000 è anche il calciatore dei rossoblù che ha  preso parte a più reti nel periodo a livello europeo (quattro: tre gol e  un assist).