Il Bologna e il Celtic non si sono mai affrontati. L'unico precedente dei rossoblù contro una formazione scozzese è stato nella Coppa UEFA 1990/91 contro l'Heart of Midlothian: in quell'occasione gli emiliani hanno superato il turno (sconfitta per 3-1 in trasferta, e vittoria per 3-0 in casa).
Nella 7^ giornata della League Phase di Europa League, il Bologna ospita il Celtic. Skorupski torna titolare in porta dopo due mesi e mezzo, in attacco Dallinga al posto di Castro (influenzato e non convocato), con il tridente Rowe-Ferguson-Dominguez alle sue spalle. Odgaard e Orsolini partono in panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Rowe, Ferguson, Dominguez; Dallinga. All. Italiano
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill
Bologna, le scelte di Italiano
Partiamo dalla porta, dove si rivede Skorupski titolare dopo due mesi. In difesa, come aveva preannunciato Italiano, gioca la coppia Heggem-Casale, con Zortea e Miranda sulle fasce. Moro-Pobega in mediana, con Ferguson che sale sulla linea dei trequartisti assieme a Rowe e Dominguez. Parte fuori Odgaard, in panchina anche Orsolini (non al meglio). Castro nemmeno convocato, attacco affidato a Dallinga
I possibili playoff: al momento niente derby italiano
Quando mancano gli ultimi 180' della 'League Phase', il meccanismo dei playoff di Europa League permette già di ipotizzare quali sarebbero gli abbinamenti a oggi. Roma e Bologna al momento sarebbero tra le teste di serie ai playoff e scongiurano per ora il derby italiano, cosa che dopo la 5^ giornata costituiva un rischio concreto. Qui la proiezione per gli ottavi e la stima di quanti punti serviranno per qualificarsi
Europa League, Roma e Bologna evitano il 'derby' ai playoff (per ora)
Dove eravamo rimasti: la classifica di Europa League
Bologna al momento ai playoff come testa di serie
Vincono Roma e Bologna: la classifica di Europa League
Il Celtic ha ottenuto una sola vittoria in 16 trasferte in Italia nelle maggiori competizioni europee (4 pareggi, 11 sconfitte), battendo la Lazio per 2-1 nel novembre 2019 in Europa League.
Il Bologna ha vinto le ultime due partite di Europa League e non ottiene una striscia di successi più lunga nelle maggiori competizioni europee dalla serie di cinque vittorie consecutive nella Coppa UEFA 1998/99.
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite in Europa League (3 vittorie, 2 pareggi) e solo una volta ha evitato la sconfitta in più match consecutivi considerando le maggiori competizioni UEFA: otto tra il 1964 e il 1971.
Dopo il successo per 4-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in Europa League lo scorso 27 novembre, il Bologna potrebbe vincere almeno due partite casalinghe di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal periodo tra settembre 1998 e marzo 1999 (quattro in quel caso in Coppa UEFA).
Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Feyenoord nell'ultima partita esterna di Europa League, il Celtic può vincere due trasferte consecutive in una delle maggiori competizioni europee per la prima volta da aprile 2003.
Il Celtic è rimasto a secco di gol nell'ultimo match di Europa League contro la Roma (0-3), l'ultima volta che non ha segnato in due partite di fila nelle principali competizioni europee risale al novembre 2023 (contro Atlético Madrid e Lazio in Champions League in quel caso).
Solo lo Stoccarda (108) ha effettuato più tiri totali del Bologna (107) in questa edizione dell'Europa League; considerando le conclusioni in porta, gli emiliani sono terzi (38), dietro a Nottingham Forest (41) e PAOK Salonicco (39).
Le ultime cinque reti del Bologna in Europa League sono tutte arrivate nel 2° tempo, dopo che i primi quattro gol dei rossoblù in questa stagione del torneo erano stati realizzati nel 1° tempo.
Thijs Dallinga è l'unico giocatore che ha disputato tutte le 14 partite del Bologna in competizioni europee a partire dalla scorsa stagione (anche se solo sei da titolare). Il classe 2000 è anche il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti nel periodo a livello europeo (quattro: tre gol e un assist).