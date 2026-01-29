Europa LeagueGiornata 8 - giovedì 29 gennaio 2026Giornata 8 - gio 29 gen
0 - 3
0 - 3
Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3: video, gol e highlights
Il successo per 3-0 sul Maccabi in trasferta non vale la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League per il Bologna che resta fuori dalle prime otto. La squadra di Italiano domina il primo tempo: gol annullato a Orsolini ma prima del break vantaggio firmato da Rowe. Nella ripresa, pronti via e raddoppio di Orsolini. Nel finale rigore cancellato dal Var ai rossoblu, poi il gol di Pobega la chiude