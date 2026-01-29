Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Classifica Europa League 2025-2026 oggi: le avversarie delle italiane in tempo reale

DALLE ORE 21

Segui qui la diretta streaming dedicata all'ultima giornata della Fase campionato. Mentre sui campi si giocano le 18 sfide decisive, noi aggiorniamo la classifica di Europa League in tempo reale, proiettando live i verdetti definitivi. Chi va direttamente agli ottavi? Chi sarà costretto ai playoff? E soprattutto: quali sono le possibili avversarie di Roma e Bologna? Guarda il video per scoprire gli accoppiamenti aggiornati dopo ogni gol

CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING

Liveblog

Europa League, qualificate agli ottavi LIVE

  • Roma

Playoff Europa League, le avversarie a ora delle italiane

  • Bologna - Viktoria Plzen o Fenerbahce

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europa League: Altre Notizie

Europa League, classifica e verdetti LIVE

DALLE ORE 21

Segui qui la diretta streaming dedicata all'ultima giornata della Fase campionato. Mentre sui...

Dove vedere Panathinaikos-Roma

guida tv

Ottava giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in trasferta contro il...

Dove vedere Maccabi-Bologna

guida tv

Ottava giornata di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 21 in trasferta contro il...

Gasperini: "Corti, ma vogliamo evitare i playoff"

roma

La fase campionato dell'Europa League per la Roma si conclude ad Atene, in casa del Panathinaikos...

Europa League: l'ultima giornata del girone su Sky

guida tv

Ultima giornata del girone di Europa League incredibile su Sky e NOW. Giovedì 29...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE