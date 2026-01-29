Offerte Sky
Europa LeagueGiornata 8 - giovedì 29 gennaio 2026Giornata 8 - gio 29 gen
Fine
Panathinaikos
Taborda V. 58'
1 - 1
Roma
Ziólkowski J. 80'
Panathinaikos
Taborda V. 58'
1 - 1 Roma
Ziólkowski J. 80'
Panathinaikos-Roma: video, gol e highlights

La squadra di Gasperini pareggia ad Atene giocando 80 minuti in dieci, chiude all'ottavo posto e si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League. Giallorossi pericolosi in avvio con Tsimikas, Pellegrini e Ziolkowski che spreca da pochi passi. Al 15' rosso diretto a Mancini per fallo da ultimo uomo su Pantovic, traversa di Katris prima dell'intervallo. Taborda sfrutta l'errore di Ghilardi e illude i greci, ma all'80' rimedia Ziolkowski di testa

