È finito il girone unico di Europa League: la Roma soffre ma vola direttamente agli ottavi, mentre il Bologna farà i playoff da testa di serie, sul suo cammino o Dinamo Zagabria o Brann. Ma quali sono tutti i verdetti? Cosa dice il meccanismo dei playoff? E attenzione alla proiezione degli ottavi con rischio di derby italiano! Ricordiamo che il sorteggio dei playoff è in programma venerdì 30 gennaio alle 13, live su Sky e in streaming su NOW e SkySport.it

