Europa League: qualificate agli ottavi, possibili incroci playoff ed eliminate. I VERDETTI
È finito il girone unico di Europa League: la Roma soffre ma vola direttamente agli ottavi, mentre il Bologna farà i playoff da testa di serie, sul suo cammino o Dinamo Zagabria o Brann. Ma quali sono tutti i verdetti? Cosa dice il meccanismo dei playoff? E attenzione alla proiezione degli ottavi con rischio di derby italiano! Ricordiamo che il sorteggio dei playoff è in programma venerdì 30 gennaio alle 13, live su Sky e in streaming su NOW e SkySport.it
- Lione
- Aston Villa
- Midtjylland
- Betis
- Porto
- Braga
- Friburgo
- ROMA
- Genk
- BOLOGNA
- Stoccarda
- Ferencvaros
- Nottingham Forest
- Viktoria Plzen
- Stella Rossa
- Celta Vigo
Ai playoff come non teste di serie
- PAOK
- Lille
- Fenerbahce
- Panathinaikos
- Celtic
- Ludogorets
- Dinamo Zagabria
- Brann
- Young Boys
- Sturm Graz
- FCSB
- Go Ahead Eagles
- Feyenoord
- Basilea
- Salisburgo
- Rangers
- Nizza
- Utrecht
- Malmö
- Maccabi Tel-Aviv
- Breve riassunto delle regole: come ben noto, i club dal 9° al 16° posto sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto come non teste di serie
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie, sempre a coppie, come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24; 11 o 12 contro 21 o 22; 13 o 14 contro 19 o 20; 15 o 16 contro 17 o 18
- Le teste di serie giocano il ritorno in casa
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
- GENK contro DINAMO ZAGABRIA o BRANN
- BOLOGNA contro DINAMO ZAGABRIA o BRANN
- STOCCARDA contro CELTIC o LUDOGORETS
- FERENCVAROS contro CELTIC o LUDOGORETS
- NOTTINGHAM FOREST contro FENERBAHCE o PANATHINAIKOS
- VIKTORIA PLZEN contro FENERBAHCE o PANATHINAIKOS
- STELLA ROSSA contro PAOK o LILLE
- CELTA VIGO contro PAOK o LILLE
- Andata: 19 febbraio 2026
- Ritorno: 26 febbraio 2026
- Il sorteggio per l'accoppiamento preciso delle varie squadre ai playoff è in programma venerdì 30 gennaio alle 13, dopo quello di Champions
- Ovviamente live su Sky e in streaming su NOW e SkySport.it
- Come per i playoff, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono "accoppiate" tra di loro: la 1^ con la 2^, 3^ con 4^, 5^ 6^ e 7^ con 8^
- Queste quattro coppie sono, a lora volta, abbinate a quelle dei playoff, così da poter costruire un quadro completo del "percorso"
- 1 e 2 sono accoppiate con 15/16 o 17/18
- 3 e 4 sono accoppiate con 13/14 o 19/20
- 5 e 6 sono accoppiate con 11/12 o 21/22
- 7 e 8 sono accoppiate con 9/10 e 23/24
- Il sorteggio di ottavi, quarti e semifinali si svolgerà a playoff conclusi, il 27 febbraio
- Lione vs una tra: Stella Rossa, Celta, Paok o Lille
- Aston Villa vs una tra: Stella Rossa, Celta, Paok o Lille
- Midtjylland vs una tra: Nottingham Forest, Plzen, Fenerbahce o Panathinaikos
- Betis vs una tra: Nottingham Forest, Plzen, Fenerbahce o Panathinaikos
- Porto vs una tra: Stoccarda, Ferencvaros, Celtic o Ludogorets
- Braga vs una tra: Stoccarda, Ferencvaros, Celtic o Ludogorets
- Friburgo vs una tra: Genk, BOLOGNA, Dinamo Zagabria o Brann
- ROMA vs una tra: Genk, BOLOGNA, Dinamo Zagabria o Brann