Il pareggio dell'andata ha esteso a dieci partita la striscia di imbattibilità del Bologna in Europa League, iniziata dopo la sconfitta contro l'Aston Villa (sei vittorie, quattro pareggi), e i rossoblù arrivano a questo incontro in una forma decisamente migliore rispetto alla Roma. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime sei partite in tutte le competizioni.