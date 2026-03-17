Lo Stadio Olimpico evoca dolci ricordi per il Bologna, che qui, meno di un anno fa, il 14 maggio, sollevò la Coppa Italia 2025 battendo il Milan per 1-0 grazie a un gol di Dan Ndoye (ora al Nottingham Forest). La squadra di Vincenzo Italiano festeggiò un trionfo a lungo atteso, ponendo fine a un digiuno di trofei durato 51 anni.
Roma-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Derby italiano di ritorno negli ottavi di finale di Europa League, all'Olimpico si affrontano Roma e Bologna. Dopo l'1-1 dell'andata, passaggio del turno in perfetto equilibrio. Gasperini schiera El Shaarawy con Malen. Pisilli da mezzala. Italiano con Castro nel tridente completato da Bernardeschi e Rowe. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Pisilli, Wesley; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
Di Vaio: "Un bellissimo viaggio"
"C'è ambizione da parte nostra, l'Europa League è un bellissimo viaggio con tappe importantissime come quella di stasera. Per noi è un motivo di crescita, dobbiamo affrontare al massimo questa esperienza"
Massara: "Un traguardo a cui vogliamo ambire"
"Questo è uno stadio che spinge forte, c'è una grande atmosfera e sarà un bellissimo evento. Non vediamo l'ora di vivere questa partita. Non la definirei ossessione ma una forte ambizione, è un traguardo al quale vogliamo ambire. C'è fiducia, dai giocatori esperti ci aspettiamo il ruolo di guida per i giocatori meno esperti nell'affrontare questo tipo di patita"
Il pareggio dell'andata ha esteso a dieci partita la striscia di imbattibilità del Bologna in Europa League, iniziata dopo la sconfitta contro l'Aston Villa (sei vittorie, quattro pareggi), e i rossoblù arrivano a questo incontro in una forma decisamente migliore rispetto alla Roma. I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime sei partite in tutte le competizioni.
La squadra che si qualificherà da questo scontro affronterà nei quarti di finale la vincente tra Aston Villa e LOSC Lille, con la gara d'andata in programma in Italia.
La Roma ha subito una sola sconfitta nelle cinque partite di UEFA Europa League contro squadre italiane (2 vittorie e 2 pareggi)
La formazione della Roma in grafica
La formazione del Bologna in grafica
Il Bologna ha perso solo una delle ultime sette partite contro la Roma, ovvero nella prima giornata dell'attuale campionato di Serie A. I rossoblù hanno inoltre vinto due delle ultime tre partite allo Stadio Olimpico, segnando tre gol in ciascuna di queste vittorie.
Bologna, le scelte di formazione
Italiano opta per un 4-3-3 con Castro riferimento centrale del tridente completato da Bernardeschi e Rowe. A centrocampo Freuler con Pobega e Ferguson ai fianchi. In porta gioca Ravaglia al posto dell'infortunato Skorupski
Roma, le scelte di formazione
Gasperini sceglie il tandem El Shaarawy-Malen per la sfida con il Bologna. Centrocampo a 5 con Pisilli e Kone da interni e Cristante play. Celik e Wesley sulle corsie laterali
Negli scontri diretti tra Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, il tecnico del Bologna ha un leggero vantaggio, con sette vittorie e quattro pareggi contro i cinque successi del tecnico della Roma. Tuttavia, con i giallorossi "Gasp" rimane imbattuto contro il suo omologo con una vittoria e un pareggio.
La maglia del Bologna per la partita dell'Olimpico
Lo spogliatoio della Roma all'Olimpico
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Pisilli, Wesley; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
Statistiche e curiosità
La Roma potrebbe passare il turno contro un'avversaria italiana per la seconda volta in una competizione europea, dopo che ci è riuscita però proprio nell'ultimo turno a eliminazione diretta disputato contro una formazione italiana, vs Milan nei quarti di finale di Europa League 2023-24 (3-1 tra andata e ritorno). Il Bologna, dall'altra parte, ha superato il turno nell'unico precedente incrocio in campo europeo contro un'altra formazione italiana, nella semifinale della Coppa Intertoto nel 1998 contro la Sampdoria (3-2 in aggregato).
Roma, una sola sconfitta in Europa League contro italiane
La Roma ha perso soltanto una delle sue cinque partite di UEFA Europa League contro avversarie italiane (2 vittorie, 2 pareggi), vincendo la più recente in casa contro il Milan nei quarti di finale del 2023-24.
Roma sempre a segno in 37 delle ultime 38 gare casalinghe con il Bologna
La Roma ha segnato almeno un gol in 37 delle ultime 38 partite casalinghe contro il Bologna in tutte le competizioni. L’unica eccezione è rappresentata da uno 0-0 in Serie A nel maggio 2022.
Bologna, due vittorie nelle ultime tre trasferte contro la Roma
Il Bologna ha vinto due delle sue ultime tre trasferte contro la Roma in tutte le competizioni, ma ha perso 1-0 alla prima giornata della Serie A 2025-26 allo Stadio Olimpico.
Roma, due pareggi nelle ultime due gare di Europa League
La Roma ha pareggiato le sue ultime due partite di UEFA Europa League e non impatta più gare di fila in una grande competizione europea dalla UEFA Champions League 2000-01 (cinque di fila); in caso di parità al termine della gara di ritorno, i Giallorossi si presenterebbero con solo una vittoria nelle ultime cinque occasioni in cui il match è andato ai calci di rigore in Europa (4 sconfitte).
Bologna imbattuto nelle ultime 10 gare in Europa
Il Bologna è rimasto imbattuto in ognuna delle sue ultime 10 partite nelle maggiori competizioni europee (6 vittorie, 4 pareggi), la sua serie più lunga in assoluto, superando quella di nove partite tra il 1964 e il 1967.
I numeri di Roma e Bologna in Europa League
Si affrontano due delle quattro squadre ancora nel torneo con la percentuale più alta di gol segnati all'interno dell'area di rigore in questa UEFA Europa League: la Roma (93% - 13/14 - come Lille e Panathinaikos) e il Bologna (94% - 16/17). Entrambe le reti del match di andata sono arrivate proprio negli ultimi 16 metri.
Solo il Nottingham Forest ha colpito più pali di Roma e Bologna
Solo il Nottingham Forest (sei) ha colpito più legni rispetto a Roma e Bologna tra le squadre ancora in questa UEFA Europa League: cinque entrambe, uno per parte nel match di andata in questo turno.
Le statistiche di Bernardeschi in Europa League
Solo due giocatori hanno registrato più movimenti palla al piede di almeno 5 metri terminati con un tiro rispetto a Federico Bernardeschi del Bologna in UEFA Europa League in questa stagione (11); inoltre, alla sua 59^ presenza nelle maggiori competizioni europee nella gara d'andata, il 32enne ha registrato per la prima volta dieci dribbling tentati in una partita
Pellegrini a caccia del gol anche al ritorno
Dopo il gol nel match di andata, Lorenzo Pellegrini potrebbe diventare il secondo giocatore italiano della Roma ad andare a segno sia all'andata che al ritorno di un match a eliminazione diretta in UEFA Europa League, dopo Gianluca Mancini proprio nella più recente sfida a eliminazione tra squadre italiane in una delle principali competizioni europee (vs Milan nei quarti di finale nella UEL 2023/24).