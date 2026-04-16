Europa LeagueQuarti - giovedì 16 aprile 2026Quarti - gio 16 apr
Fine
4 - 0Tot: 7-1
4 - 0
Aston Villa-Bologna 4-0: video, gol e highlights
Il Bologna saluta l’Europa League battuto anche al ritorno dall’Aston Villa. La squadra di Emery vince 4-0 e vola in semifinale di Europa League. Avvio promettente per la squadra di Italiano ma al 16’ Watkins fa 1-0. Ravaglia para un rigore a Rogers ma dopo 1’ arriva il 2-0 di Buendia. Prima del break Rogers stesso realizza il tris. Nella ripresa il Bologna prova a segnare, ma gli inglesi gestiscono il risultato, segnano il 4-0 nel finale con Konsa e troveranno il Nottingham Forest