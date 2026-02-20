Il Bologna è la squadra che ha tentato più conclusioni sia in totale (180), sia nello specchio della porta (64) e quella che ha effettuato più giocate in area avversaria (301) in questa UEFA Europa League. Tuttavia, i rossoblù hanno realizzato solo 15 reti finora nel torneo, facendo registrare una percentuale realizzativa dell'8.3%: tra le squadre che hanno superato la fase campionato, solo il Fenerbahçe (7.9%) e la Stella Rossa (7.6%) hanno fatto peggio finora degli emiliani