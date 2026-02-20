Dove seguire Bologna-Brann
La partita sarà in diretta dalle 21 su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Il match verrà trasmesso anche su Sky Sport Uno (canale 201) al termine del match tra Fiorentina e Jagiellonia
Il Bologna vuole gli ottavi di Europa League. Italiano parte dal successo esterno di una settimana fa in Norvegia (1-0) e si affida ancora a Castro, decisivo all'andata. Con lui Bernardeschi e Rowe nel tridente offensivo. Ferguson e Moro rilanciati a centrocampo con il perno Freuler. Miranda sostituito a sinistra da Joao Mario. Diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Inno della competizione suonato, tra poco si parte
La Fiorentina, al termine dei 90 minuti, ha incassato un pesante 3-0 dai polacchi dello Jagiellonia, stesso punteggio con cui aveva vinto una settimana fa. La partita va ai supplementari e si può seguire su questo liveblog o su Sky Sport Uno
- Ferencvaros-Ludogorets 2-0
- Viktoria Plzen-Panathinaikos 1-1*
- Stella Rossa-Lille 0-1*
- Stoccarda-Celtic 0-1
In grassetto, le squadre qualificate agli ottavi di finale. Con l'asterisco (*), le partite andate ai tempi supplementari
Quasi tutta francese, a partire dal fischietto Benoit Bastien. Zakrani e Berthomieu sono gli assistenti, il IV ufficiale è Dechepy. Al Var Brisard coadiuvato dall'olandese van Boekel
La panchina del Brann: Nilsen, Klausen, Finne, Dragsnes, Pedersen, Wassberg, Sande, Haaland, Laegreid, Eikrem, Remmem, Holten
La panchina del Bologna: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Heggem, Casale, Odgaard, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez, Baroncioni
Non solo Bologna-Brann. Scendono in campo anche le seguenti squadre:
- Celta Vigo-PAOK (2-1 all'andata)
- Genk-Dinamo Zagabria (3-1 all'andata)
- Nottingham-Fenerbahce (3-0 all'andata)
Ieri, a Sky Sport, l'allenatore rossoblù ha ribadito l'importanza dell'impegno europeo per la sua squadra
Una settimana fa, in Norvegia, successo di misura firmato da Castro
In campo anche la squadra di Vanoli per il ritorno del playoff di Conference League. Il match è iniziato alle 18.45 ed è in diretta su Sky Sport Uno
Confermata la stessa squadra della sfida di andata per la squadra norvegese
L'allenatore del Bologna prosegue sulla via del 4-3-3. In attacco Castro, match-winner all'andata, è assistito da Bernardeschi e Rowe. A centrocampo Ferguson e Moro sono le mezzali al fianco del perno Freuler. In difesa out Miranda, i terzini sono Joao Mario e Zortea con il portoghese candidato a giocare a sinistra. Skorupski protetto da Vitik e Lucumì
Solo Dinis Almeida del Ludogorets ha effettuato più respinte difensive (66) di Fredrik Knudsen (59) del Brann in questa UEFA Europa League. Il suo compagno di squadra Jacob Sørensen, invece, è il giocatore che ha vinto più duelli in questa stagione nella competizione: ben 69, almeno 22 in più rispetto a qualsiasi avversario di giornata del Bologna (il primo tra i rossoblù è Lewis Ferguson, a quota 47)
Prima della gara di andata di questi playoff, Santiago Castro aveva tentato 19 tiri e creato 14 occasioni nelle maggiori competizioni europee, senza però prendere parte a nessuna rete. Il suo gol all'andata lo ha reso il più giovane marcatore del Bologna nella fase ad eliminazione diretta di una competizione europea (21 anni e 154 giorni), dai tempi di Giacomo Cipriani (18 anni e 337 giorni) contro lo Zenit San Pietroburgo nel primo turno di Coppa UEFA nel settembre 1999
Il Bologna è solo una delle due squadre a vantare più di un giocatore con più di 15 occasioni create nella UEFA Europa League in corso (al pari dello Stoccarda): Juan Miranda e Nikola Moro, entrambi a quota 18. In generale, solo Petar Stanic del Ludogorets (22) e Anis Hadj Moussa del Feyenoord (20) hanno mandato al tiro più spesso un compagno in questo torneo rispetto ai due giocatori rossoblù
Soltanto lo Sturm Graz ha registrato meno sequenze su azione (cinque) da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria rispetto al Brann in questa UEFA Europa League: sei, al pari di Stella Rossa e Utrecht. In generale, quella norvegese è la terza squadra con la peggior percentuale di passaggi riusciti finora nella competizione: 77.1%, meglio solo del Viktoria Plzen (76.7%) e dello Sturm Graz (76.5%)
Il Bologna è la squadra che ha tentato più conclusioni sia in totale (180), sia nello specchio della porta (64) e quella che ha effettuato più giocate in area avversaria (301) in questa UEFA Europa League. Tuttavia, i rossoblù hanno realizzato solo 15 reti finora nel torneo, facendo registrare una percentuale realizzativa dell'8.3%: tra le squadre che hanno superato la fase campionato, solo il Fenerbahçe (7.9%) e la Stella Rossa (7.6%) hanno fatto peggio finora degli emiliani
Il Brann ha vinto solo una delle ultime 12 partite esterne nella fase a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee (2 pareggi, 9 sconfitte): 2-1 in casa del Club Brugge in Coppa UEFA nell'ottobre 2007 con gol di Thorstein Helstad e Robbie Winters
Il Brann non ha mai vinto nei quattro precedenti disputati nella propria storia contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee (1 pareggio, 3 sconfitte), mancando l'appuntamento con il gol in ciascuno di questi match
Il Bologna non ha mai perso una partita casalinga in una fase a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee in 27 precedenti (16 vittorie, 11 pareggi). Solo l'Ipswich Town (30) ha giocato più match interni di questo tipo senza perdere nella storia del calcio europeo
Dopo il 3-0 sul Maccabi Tel Aviv e l'1-0 dell'andata con il Brann, il Bologna potrebbe vincere tre match di fila in una grande competizione europea per la prima volta dal 1998 (cinque in Coppa UEFA in quel caso). È successo solo una volta nella storia, invece, che i rossoblù tenessero la porta inviolata per tre partite consecutive in questi tornei: 2-0 e 0-0 contro il Lyn e 0-0 contro la Dinamo Zagabria tra settembre e novembre 1967, in Coppa delle Fiere
Con la vittoria per 1-0 contro il Brann nel match di andata di questo turno di play-off di UEFA Europa League, il Bologna è rimasto imbattuto nelle quattro partite disputate fino ad ora contro squadre norvegesi nelle maggiori competizioni europee. I rossoblù non hanno mai evitato la sconfitta in ciascuna delle prime cinque partite contro squadre di una stessa nazione in questi tornei
Buonasera a tutti. Ritorno dei playoff di Europa League per il Bologna: al Dall'Ara arriva il Brann, sconfitto 1-0 in Norvegia una settimana fa. Avviciniamoci al fischio d'inizio delle 21 con statistiche e curiosità sull'incontro e sulle due squadre