Venerdì 27 febbraio alle 13 si scopriranno a Nyon gli ottavi di Europa League a Nyon. Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale tutti gli accoppiamenti. In studio Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan mentre a Nyon l'inviato Francesco Cosatti per tutte le interviste

Il sorteggio degli ottavi di Europa League avverà venerdì 27 febbraio nella 'Casa del calcio' di Nyon. Oltre a Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo e Roma che si sono qualificate direttamente agli ottavi dopo la League Phase, si aggiungeranno le otto squadre che passeranno i playoff.

Come seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport

Il sorteggio degli ottavi di Europa League sarà possibile seguirlo dalle 13 in diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale tutti gli accoppiamenti. In studio insieme a Mario Giunta ci saranno Maurizio Compagnoni e Federico Zancan per tutti i commenti sugli accoppiamenti, oltre alle interviste dalla Svizzera con il nostro inviato Francesco Cosatti.