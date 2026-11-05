La Juventus vince 2-1 sul campo dell'AZ Alkmaar nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. Decidono le reti di Koopmeiners e Kolo Muani (migliore in campo). I voti del match a cura di Federico Zancan
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La Juventus vince 2-1 sul campo dell'AZ Alkmaar nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. Decidono le reti di Koopmeiners e Kolo Muani (migliore in campo). I voti del match a cura di Federico Zancan
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