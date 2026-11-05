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AZ Alkmaar-Juventus, le pagelle della partita di Europa League

Europa League

La Juventus vince 2-1 sul campo dell'AZ Alkmaar nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. Decidono le reti di Koopmeiners e Kolo Muani (migliore in campo). I voti del match a cura di Federico Zancan

AZ ALKMAAR-JUVENTUS 1-2: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Pagelle
Juventus
Juventus
Guglielmo Vicario
voto 6
Guglielmo Vicario
Juventus
Jhon Lucumí
voto 6
Jhon Lucumí
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Juventus
Federico Gatti
voto 7
Federico Gatti
Juventus
Lloyd Kelly
voto 6
Lloyd Kelly
pubblicità
Juventus
Pierre Kalulu
voto 6
Pierre Kalulu
Juventus
Teun Koopmeiners
voto 7
Teun Koopmeiners
Juventus
Pape Sarr
voto 6.5
Pape Sarr
Juventus
Andrea Cambiaso
voto 6
Andrea Cambiaso
pubblicità
Juventus
Kerim-Sam Alajbegovic
voto 6
Kerim-Sam Alajbegovic
mvp
Juventus
Randal Kolo Muani
voto 7.5
Randal Kolo Muani
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Juventus
Nick Woltemade
voto 6
Nick Woltemade
I subentrati
J.Boga dal 60'
6
J.Cabal dal 60'
5
Bremer dal 78'
S.V.
J.Ekhator dal 78'
S.V.
D.Luiz dal 85'
S.V.
All. Spalletti 6.5

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