Roma qualificata in Europa League: le combinazioni

Dopo il pareggio sul campo del Betis Siviglia, la Roma ha ancora il destino europeo nelle proprie mani, come sottolineato da Josè Mourinho nel dopo partita. I giallorossi vincendo i due incontri rimanenti sarebbero sicuri di passare il girone e hanno ancora chances di qualificarsi al primo posto, approdando così direttamente agli ottavi di finale. Ecco tutte le combinazioni per il superamento del turno

Dopo il pareggio esterno contro il Betis Siviglia, la Roma è rimasta al terzo posto nel suo girone, ma non ha affatto compromesso le sue possibilità di qualificarsi agli spareggi o agli ottavi di Europa League nonostante la vittoria interna del Ludogorets contro l'HJK. La squadra di Mourinho in questo momento è terza con 4 punti, a 3 di distanza dai bulgari e a 6 dagli spagnoli. Le possibilità di qualificazione dipendono interamente dai giallorossi, mentre per il primo posto c'è bisogno di un incastro in più. In caso di qualificazione al secondo posto, Pellegrini e compagni dovrebbero affrontare gli spareggi, mentre con la testa del girone approderebbero direttamente agli ottavi di finale.

La Roma si qualifica agli ottavi di Europa League se...

Vince entrambe le partite rimaste, in trasferta a Helsinki contro l'HJK e in casa contro il Ludogorets con almeno due reti di scarto per avere il vantaggio della differenza reti negli scontri diretti contro i bulgari (all'andata 2-1). Allo stesso tempo, il Betis deve perdere entrambe le partite contro il Ludogorets e contro l'Hjk. La vittoria dei bulgari dovrà però essere con un gol di scarto in meno rispetto alla sconfitta con la Roma. In questo caso, con arrivo multiplo a 10 punti, la squadra di Mourinho sarebbe prima per differenza reti nella classifica avulsa

La Roma si qualifica ai sedicesimi di Europa League se...

Vince contro l'Hjk e poi contro il Ludogorets con almeno due reti di scarto e il Betis totalizza almeno un punto nelle sue due partite. In questo modo, in caso di arrivo a pari punti con i bulgari, la Roma avrebbe il vantaggio della differenza reti negli scontri diretti. Se dovesse vincere con un gol soltanto di scarto, si conterebbe la differenza reti nell'intero girone

Le prossime partite della Roma

Hjk-Roma, giovedì 27 ottobre ore 21

giovedì 27 ottobre ore 21 Roma-Ludogorets, giovedì 3 novembre ore 21

La classifica del girone C