L'Atalanta vince il suo secondo trofeo dopo la Coppa Italia del 1963. I nerazzurri riportano l'Europa League in Italia a 24 anni dall'ultima volta: al tempo, si chiamava ancora Coppa Uefa. Un'impresa straordinaria che fa entrare la Dea in un ristretto circolo di club, quelli in grado di vincere una coppa europea prima del proprio campionato. In passato c'erano già riuscite due squadre della Serie A e i casi sono in crescita negli ultimi anni

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN: GOL E HIGHLIGHTS