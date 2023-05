Europa League

Il Siviglia ha vinto sei finali su sei in Europa League e non perde contro formazioni italiane in sfide dirette dal 2007. Lo Special One, invece, vanta cinque successi europei e ha subito gol solo nel 2003. La finale di Europa League Siviglia-Roma è in programma mercoledì 31 maggio alle ore 21, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW TUTTO SUI BIGLIETTI PER LA FINALE