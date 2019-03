L’esordio contro la Finlandia nelle qualificazioni agli Europei 2020 è stato più che positivo, sia per il risultato ottenuto che per la prestazione offerta. Adesso l’Italia di Roberto Mancini vuole continuare su questa strada: nel secondo match del girone J di qualificazione a Euro2020, gli Azzurri sono chiamati ad affrontare il Liechtenstein. Gara sulla carta particolarmente abbordabile quella in programma martedì 26 marzo allo stadio Tardini di Parma, ma per Roberto Mancini vietati i cali di tensione: "In partite così si pensa sempre a fare qualcosa in più – ha spiegato il CT in conferenza stampa -, è questo l’errore che rischiamo di fare domani sera. Invece servirà fare pochi errori e seguire sempre il filo del gioco. Una squadra diventa forte soltanto se mantiene sempre lo stesso atteggiamento, indipendentemente da quale sia l’avversario da affrontare. Noi cerchiamo la nostra vera identità, a prescindere da chi ci troviamo di fronte. Abbiamo il nostro gioco sia se affrontiamo il Brasile, sia se giochiamo contro il Liechtenstein. Rispettiamo tutti, di sicuro loro si chiuderanno e starà a noi trovare la chiave giusta. Sono alla mia decima partita qui e sono felice, mi diverto ed è tutto molto stimolante. Quando siamo arrivati volevamo riportare entusiasmo e non potevamo farlo se non attraverso il gioco: di questo siamo felici".

Cambi di formazione

Mancini ha poi annunciato qualche cambio di formazione rispetto all’undici iniziale che ha affrontato la Finlandia a Udine: "Sicuramente cambieremo qualcosa, ma non ho ancora scelto – ha chiarito - deciderò tutto soltanto dopo l’allenamento. Cambieremo tre o quattro giocatori, uno o forse due in difesa. Centrocampo? Sensi, Verratti e Barella possono fare il vice-Jorginho: capita già durante le gare, non abbiamo problemi da quel punto di vista. Quagliarella? Non è un giocatore a gettone, sa giocare a calcio ed è qui perché lo merita: abbiamo bisogno di gol e abbiamo bisogno di lui. Dopo la Finlandia non ho detto nulla ai ragazzi, ho lasciato 30 ore di libertà alla squadra. Forse Immobile c’era rimasto un po’ male per i cori solo pro-Quagliarella, ma gli ho spiegato che Fabio aveva giocato lì". In chiusura Mancini ha parlato anche di Kean, grande protagonista con la Finlandia, e ha spiegato la scelta di dare a Bernardeschi la maglia numero 10. Infine ha speso parole positive per Inglese: "Kean è ancora giovane. E i giovani possono sbagliare. La 10 a Bernardeschi? Ha deciso la squadra. Lui ha qualità enormi, ma può ancora migliorare, soprattutto in zona offensiva. La Nazionale del futuro? Seguiamo Roberto Inglese – ha concluso il CT dell’Italia -, un ragazzo che sta migliorando e che verrà nuovamente convocato in futuro".